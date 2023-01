Mit einem absoluten Klassiker aus der sogenannten „Silbernen Ära“ der Operette gastiert die Kammeroper Köln am 18. Januar in der Pirmasenser Festhalle: Franz Lehárs (1870-1948) „Land des Lächelns“: Die Inszenierung stammt von Joachim Goltz, die musikalische Leitung liegt in den Händen von Inga Hilsberg.

Das „Land des Lächelns“ feierte am 10. Oktober 1929 am Berliner Metropol Theater Premiere. In der Uraufführungskritik war zu lesen: „Lehár, der glücklichste unter den Operetten-Komponisten der Gegenwart, eilt von Erfolg zu Erfolg. Ob heiter, ob sentimental, ob dezent oder geschmacklos, stets findet er den Weg zum Herzen seiner Hörer“.

Ein Welthit

„Dein ist mein ganzes Herz“ ist vielleicht die bekannteste Nummer der Operette. Bei der Uraufführung wurde der legendäre Tenor Richard Tauber nicht nur für diese Arie gefeiert. Nach ihm sangen sich noch viele andere Star-Tenöre auf dem ganzen Globus mit diesem genialen Lied in die Herzen eines Millionenpublikums. Nicht minder unwiderstehlich ist „Immer nur lächeln“, ebenso meisterlich im Format der Oper orchestriert und von betörender Strahlkraft. Neben „Die Lustige Witwe“ ist „Das Land des Lächelns“ Lehárs erfolgreichste Operette.

Kein Happy End

Zum Inhalt des vom Komponisten als „romantische Operette“ betitelten Werkes: Lisa, Tochter aus einer angesehenen und wohlhabenden Wiener Familie, verliebt sich in einen chinesischen Prinzen. Es ist vor allem das Fremde, das die erfolgsverwöhnte und temperamentvolle junge Frau an dem zuvorkommenden Sou-Chong reizt. Allen Warnungen zum Trotz heiratet sie ihn, der aus politischen Gründen in seine Heimat zurückgerufen wird, und folgt ihm nach China. Doch der ursprüngliche Reiz des Fremden verwandelt sich im „Land des Lächelns“ schnell in großes Befremden … Anders als andere Werke des Genres kommt es in dieser Operette nicht zum Happy End.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1996 hat sich die Kammeroper Köln mit ihrem hauseigenen Orchester Kölner Symphoniker vom gehandelten Geheimtipp zur Erfolgsmarke entwickelt. Die seit 1998 bestehenden Kölner Symphoniker mit der Chefdirigentin Inga Hilsberg an ihrer Spitze sind ein 60-köpfiges Ensemble.

Termin

„Das Land des Lächelns“, Romantische Operette in drei Akten von Franz Lehár, Mittwoch, 18. Januar, 19.30 Uhr in der Festhalle in Pirmasens.