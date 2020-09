Am Donnerstag hat sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts ein weiterer Covid-19-Fall bestätigt: ein junger Erwachsener aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, der bereits in Quarantäne lebt. Er kommt aus einem Familienkreis Betroffener. Als genesen gelten hingegen aus dieser Familie die drei Schüler von BBS Pirmasens und Realschule plus Kirchberg, deren Quarantäne somit auch beendet ist. Die Quarantäne von Kontaktpersonen zu dem jungen Mann dauert hingegen noch an. Aktuell gibt es sechs Covid-Fälle: zwei in Pirmasens, je einer in Zweibrücken und in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben sowie zwei in der Verbandsgemeinde Dahner-Felsenland.

Personen mit Symptomen sollten sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr) oder der landesweiten 0800/9900400 melden.