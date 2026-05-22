Das Glaubensfestival an Pfingsten ist die letzte Großveranstaltung im alten Wallfahrtsort Maria Rosenberg. Abrissbagger werden Gesicht und Charakter verändern.

In rund sechs Wochen schließt der Tagungs- und Übernachtungsbetrieb im Wallfahrtszentrum Maria Rosenberg. An der Entscheidung, die die Gremien des Bistums Speyer im Herbst 2025 getroffen haben, war nicht mehr zu rütteln. Weder eine Petition für den Erhalt des Tagungsbetriebs, die rund 2400 Menschen unterschrieben haben, noch ein alternatives Betreiberkonzept des Forums Maria Rosenberg, das das Bistum ablehnte, konnten daran etwas ändern.

An diesem Freitag beginnt „Pfingsten auf dem Rosenberg“, ein Glaubensfestival für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 35 Jahren. Bis Pfingstmontag werden mehr als 200 junge Christen aus ganz Südwestdeutschland erwartet. Es bietet eine Mischung aus geistlichem Input, Gottesdiensten und Gebet, Workshops, Kleingruppenzeit, Sport und Action. Laut Miriam Wildegger aus dem Vorbereitungsteam soll allen, die teilnehmen, während des Wochenendes die Möglichkeit gegeben werden, dem lebendigen Gott zu begegnen, einen jungen und begeisternden Glauben zu erleben und Gemeinschaft zu erfahren.

Noch einmal schöne Bilder

Gemeinschaft zu erfahren, das hat seit mehr als 40 Jahren der Tagungsbetrieb in Maria Rosenberg ermöglicht. Hier konnten große Gruppen untergebracht und verpflegt werden. Das nutzten Chöre zu Probenwochenenden, davon profitierten christliche Angebote im Wallfahrtszentrum. Am Pfingstwochenende lebt Maria Rosenberg noch einmal. Der Wallfahrtsort wird schöne Bilder liefern. Sommerliche Temperaturen sind angekündigt, die Natur rundherum steht in voller Blüte, der Wallfahrtshof wird voller Menschen sein.

Die Festtagsmesse am Pfingstsonntag um 10 Uhr, eine klassische Messfeier mit modernem Lobpreis, ist für alle offen. Wer den Rosenberg noch einmal als lebendigen, pulsierenden Ort erleben möchte, sollte diese Gelegenheit nutzen. Es wird aller Voraussicht nach die letzte Gelegenheit sein, ehe der Rosenberg sein Gesicht und seinen Charakter verändert.

Weltliche Glaubensfrage

Glaubt man den Zahlen des Bistums, dann standen zu viele Betten im Beherbergungsbetrieb zu oft leer. Der Betrieb schrieb rote Zahlen. Ein Gastronomie-Gutachter kam allerdings zu dem Schluss, dass es sich wirtschaftlich betreiben ließe. Dafür seien überschaubare Investitionen erforderlich. Das Bistum verwies auf den großen Sanierungsbedarf. Das sei finanziell nicht leistbar.

Wie der bauliche Zustand der Gebäude ist, die jetzt für den Abriss vorgesehen sind, weiß nur ein ganz kleiner Kreis von Entscheidungsträgern in Speyer. Die Diözesanversammlung, das größte Gremium, das über die Zukunft zu entscheiden hatte, kennt die Inhalte der Gutachten bis heute nicht. Die Mitglieder kennen nur das, was ihnen die Bistumsleitung präsentiert hat. Sie müssen der Bistumsleitung also glauben, dass das Gästehaus und die beiden Gebäude des Tagungszentrums wirklich so marode sind, dass nur der Abriss bleibt.

In den nächsten Wochen erhält Maria Rosenberg neue Versorgungsleitungen. Der Tagungsbetrieb schließt seine Türen zum 30. Juni – für immer. Im Hintergrund laufen bereits Gespräche mit der weltlichen Gemeinde, wie Veranstaltungen mit vielen Übernachtungsteilnehmern künftig möglich sein könnten. Eine externe Lösung zeichnet sich ab. So wie jetzt an Pfingsten wird es in Maria Rosenberg nie mehr sein.