Vier Musicals um die berühmte kleine Hexe Bibi Blocksberg hat Marcell Gödde mit seinem Kölner Cocomico-Theater bereits auf die Bühne gebracht. In Pirmasens ist nun am Sonntag ab 17 Uhr „Alles wie verhext“ zu erleben, das aktuelle Musical von Gödde und seiner Frau Tiffany, die dabei unter anderem Regie führt. Mit Gödde, einem Pionier des Genres Familienmusical, sprach Christian Hanelt.

1986 gründeten Sie die Punk-Kabarettgruppe Heiter bis Wolkig – zehn Jahre später das Cocomico-Theater. Können Sie Ihren künstlerischen Werdegang etwas näher beschreiben?

Ach du grüne Neune, wo haben Sie das denn gefunden? Das ist nun ja schon fünf der sieben Leben einer Katze her. Ich bin tatsächlich ein Profiteur der Bildungsexpansion. Die Anfänge gehen zurück in die Zeit des Gymnasiums – bei mir war das in den 70er Jahren ein Ganztags-Gymnasium, ein Experiment damals. Wir hatten bis 17 Uhr Schule, und da mussten natürlich viele AGs angeboten werden, um uns Schüler zu beschäftigen. Die wurden auch sehr kompetent gemacht. So gab es neben der Schülerzeitung und der Schülerband, wo ich überall dabei war, auch die Theater- und Kabarett-AG – und aus der ist mein ganzes künstlerische Leben initiativ entstanden. Da war ich schon mit 14 drin. Als ich 17 war, war diese Gruppe, die damals noch „Die Flaschenöffner“ hieß, vom Innenministerium zum Theatertreffen der Jugend eingeladen. Dort wurden wir von Menschen wie Arnulf Rating oder den „Drei Tornados“ geschult und durften anschließend auch auf Tournee gehen. Zudem habe ich auch noch Schlagzeug gespielt; aber das mache ich schon lange nicht mehr. Mit 18 hat mir dann mein Impetus gesagt, „jetzt schreibst du ein Stück für Jugendliche“ über Neofaschismus. Und prompt hatte ich mit 19 Jahren mit Kollegen aus der freien Szene mein eigenes Theater, ein Reisetheater mit 20 Mitarbeitern. Das Interesse an der Welt und das Theater als Spiegel der Welt, als Spiegel der Zeit – das war immer mein Ding.

Sie haben dann das Kinder- und Jugendtheater und insbesondere das Familienmusical für sich entdeckt?

Ja, tatsächlich. Zunächst habe ich dieses zeitgemäße Monty-Python-ähnliche Anarcho-Kabarett voll und ganz gelebt. Damit waren wir auch fester Bestandteil dieser Szene und waren gerade nach der Mauer-Öffnung vor allem in den neuen Bundesländern sehr gefragt. Wir hatten damals knapp 1500 Auftritte absolviert. Währenddessen hatte ich aber schon zwölf für Jugendämter und Jugendhäuser von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Produktionen Jugendtheater gemacht mit pädagogischen Ambitionen gemacht. Und als ich dann mit 27 kein Theater mehr machen wollte, weil ich schon so viel gemacht hatte, wollte ich noch einmal Pippi Langstrumpf auf die Bühne bringen. Das gab es als Musical und war mit eine Viertel Million Zuschauern schon im ersten Jahr sehr erfolgreich. Und so ist das Familienmusical, was damals ein eher neueres Sujet war, bis heute meine Sache geblieben.

Mittlerweile hat das Familienmusical das klassische Kindertheater schon fast ganz von den deutschen Bühnen verdrängt.

Dass es seit 1996 kaum noch Kindertheater, sondern fast nur noch Familienmusicals gibt, ist ein Gradmesser dafür, wie wichtig es war, dass das Kindertheater im deutschsprachigen Raum von Cocomico neu begriffen und zum Erlebnis für die ganze Familie wurde. Und wir werden diesen Bereich, der viel mit Begriffen wie Bildung, Erziehung, Kunst und Kultur zu tun hat, nicht überkommerzialisieren.

Sehen Sie sich insoweit als Pionier des Familienmusicals?

Es gibt Pioniere, und ich war einer. Meiner Meinung nach kann man nur hervorragende Theaterarbeit machen, wenn man mit beiden Beinen fest in der Wirklichkeit verwurzelt ist. Das sehen nicht alle Kollegen so. Damals waren wir damit einzigartig. Heute bin ich froh und glücklich und auch stolz darauf, dass das jetzt Standard geworden ist, was wir damals zwar nicht neu erfunden aber intuitiv so entwickelt haben, dass es sich überzeugenderweise durchgesetzt hat.

Was macht das Familienmusical so erfolgreich?

Die Ausdrucksform des Spiels war mediengeschichtlich vor dem Wort und der Tanz vor jeder Musik – dem abstraktesten aller Kulturmedien. Das ist so archaisch, dass jeder Ausdruck, der sich in der Crossover-Mischform des Musiktheaters findet, genetisch in uns verankert ist und jedem Kind und jedem Erwachsenen das gibt, was es als soziales Wesen in der kulturell gesitteten Veranstaltung- und Versammlungsform braucht. Es ist doch kein Wunder, dass heutzutage kürzeste Musikvideos das größte Lernmedium von Kindern sind, um sich musikalisch kreativ ausdrücken und entwickeln zu können. Unsere dreijährige Tochter tanzt den ganzen Tag auch Youtube-Videos nach und singt die Lieder mit. Diese kulturelle Mischform des Ausdrucks durch Tanz und Musik – dabei muss es nicht immer Text sein – ist doch das, was am allerstärksten bewegend in uns drin ist. Das ist jetzt auch eine vollumfassende Erklärung des Beweggrundes, warum sich das bei mir im Leben künstlerisch am stärksten durchgesetzt hat.

Auf der Bühne

Sonntag, 11. Februar, 17 Uhr: Pirmasens, Festhalle.

Mittwoch, 6. März, 16 Uhr: Ramstein, Congress-Center.

Freitag, 19. April, 17 Uhr: Dillingen, Stadthalle.

Samstag, 25. Mai, 17 Uhr: Homburg, Saalbau.

Freitag, 7. Juni, 17 Uhr: St. Wendel, Saalbau.