Seit gestern ist die Fußgängerzone Teil eines Kunstprojekts und jeder Pirmasenser darf mitmachen. Die Bonner Montag-Stiftung begleitet den Wandlungsprozess der Einkaufsmeile mit sogenannten Kauris und sprechenden Steinen.

„Pirmasenser Resonanzen“ nennt sich das Kunstprojekt, mit dem die Stadtverwaltung den Transformationsprozess der Fußgängerzone begleiten will. Organisation und Finanzierung übernimmt die Montag-Stiftung aus Bonn. Die Stiftung wurde von dem früheren Bauunternehmer Carl Richard Montag gegründet und hat sich auf partizipative Kunstprojekte spezialisiert, womit die „Pirmasenser Resonanzen“ perfekt in die Zielrichtung der Stiftung passt.

Unter anderem waren Teile der Pirmasenser Aktion bereits im vergangenen Jahr in Greifswald im Einsatz. So beispielsweise die Idee der Kauri. Das ist ein Kunstwort für eine mehrere Meter große „Resonanzskulptur“, die im Idealfall von den Bürgern selbst gebaut werden. Das Material besteht aus Holzpressplatten, die in schmale Streifen geschnitten wurden und von den Teilnehmern zum Kauri verwebt werden. Kulturdezernent Denis Clauer konnte am Donnerstagmorgen selbst beim Flechten eines Kauri mithelfen. „Das Prinzip versteht jeder“, betont Ruth Gilberger vom Vorstand der Montag-Stiftung Kunst und Gesellschaft. Der Teppich aus den Holzstreifen kann anschließend ganz flexibel an einer Fassade hoch aufgerichtet oder zu einer Muschel geformt werden. In dieser Woche noch soll der erste Kauri vor dem Alten Rathaus aufgebaut werden und dort werden regelmäßig die Projektmitarbeiterinnen der Montag-Stiftung auf Pirmasenser warten, die ihnen etwas über die Hauptstraße erzählen können. Wie es früher mal hier gewesen sein könnte oder künftig sein sollte. Alles ist erwünscht und soll erzählt werden, um daraus später Ideen für die Transformation der als Einkaufsmeile in Bälde überflüssigen Straße zu gewinnen.

Eine Anlaufstelle für interessierte Bürger

Das Projektatelier für die „Pirmasenser Resonanzen“ hat in der früheren Fielmann-Filiale neben Wölfling Quartier bezogen. Dort bereitet das Team die Kauris und andere Aktionen vor, sammelt die Resonanzen und bietet einen Anlaufpunkt für interessierte Bürger, die sich beteiligen wollen.

Die zweite bisher geplante Aktion im Rahmen der „Pirmasenser Resonanzen“ wird die Arbeit der Bremer Künstlerin Martina Benz sein. Sie wird sich mit dem Pflaster in der Fußgängerzone beschäftigen und Steine aus dem Teil der Hauptstraße zu einem Kunstwerk verarbeiten, die beim Umbau nicht mehr nötig sind. „Was erzählen die Steine?“ ist der Titel dieser Aktion. Bei früheren Aktionen hat Benz Steine durchbohrt und wie Perlen an einer Kette auf Baustahldrähte aufreiht. Daraus können dauerhafte Skulpturen in Form von Bänken, Fassaden oder andere Kreationen werden, erläuterte Projektleiterin Theresa Herzog. Benz wird im Juli in Pirmasens vor Ort arbeiten, natürlich auch hier immer im engen Austausch mit interessierten Pirmasensern.

Kontakt

Das Projektatelier am Schusterbrunnen ist donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos im Internet unter www.pirmasenser-resonanzen.de