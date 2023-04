Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kaum ein Unglück hat die Pirmasenser in den vergangenen Jahren so bewegt wie der verheerende Unfall vor der „Pilsquelle“ in der Blümelstalstraße. Ein damals 51-jähriger Pirmasenser fuhr nachts mit mehr als zwei Promille seinen Wagen in eine Gruppe von Kneipengästen.

Ein Jahr danach gedachten am Sonntagmittag Hinterbliebene, Verwandte und Freunde des dabei getöteten Björn Mangold mit einem Gottesdienst und einem Treffen am Schauplatz des