Seit Jahresbeginn hat das Pirmasenser Krankenhaus einen Standort in Rodalben. Die nicht ganz freiwillige Fusion ist Geschichte. Die Verantwortlichen sind zufrieden. Unkenrufen zum Trotz investieren sie kräftig in die Klinik in der Nachbarstadt.

Wer das Büro von Erwin Merz im Rodalber Krankenhaus betritt, begegnet einem bestens gelaunten und optimistischen Krankenhausmanager. Seit Jahresbeginn ist er fast jeden Tag vor Ort in Rodalben. Der 61-Jährige