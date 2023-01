Ein Programmhöhepunkt bei den Gräfensteiner Theaterspielen erwartet die Besucher am Sonntag, 5. Februar, 20 Uhr, mit dem Heinz-Erhardt-Abend in der Halle der Rodalber Mozartschule. Mit Hans-Joachim Heist steht eine prominente Persönlichkeit auf der Bühne.

Schon die zum geflügelten Wort gewordene Erhardtsche Ankündigung „Noch ’n Gedicht“, das Motto des Abends, weckt Erinnerungen an den großen Humoristen. Hans-Joachim Heist wird Heinz Erhardt am Sonntag, 5. Februar, verkörpern.

Mit seinen Werken unterhält Erhardt, der Dichter, Komponist Schauspieler und Unterhaltungskünstler, der von 1909 bis 1979 lebte, auch heute noch viele Leser, Hörer und Zuschauer. Seine Wortspielereien, Pointen und Reime begeistern seit Jahrzehnten ein Millionenpublikum. Man mochte und mag seine verschmitzte und spitzbübische Art ebenso wie seine fantasievolle Poetik.

Ein Querschnitt

Der Schauspieler Hans-Joachim Heist mimt den populären Komiker und Showstar zum Verwechseln ähnlich. Wenn er die große Erhardt-Brille aufsetzt und die typische Erhardt- Haltung, leicht zur Seite geneigt, annimmt, könnte man meinen, Heinz Erhardt steht leibhaftig auf der Bühne. Bei der Parodie kommt Heist seine Physiognomie entgegen, das rundliche Gesicht, dazu die hohe Stirn mit Glatze. Heist präsentiert in Rodalben einen Querschnitt aus Erhardts erfolgreichsten Gedichten, Liedern und Conférencen.

Weithin bekannt wurde Heist, der 1949 im hessischen Seeheim-Jugenheim geboren wurde, durch die ZDF-Satiresendung „heute-show“, in der er Gernot Hassknecht spielt, einen cholerischen und politisch unkorrekten Nachrichten-Kommentator. In dieser Rolle erreichte er bald Kultstatus. Die Figur wurde so erfolgreich, dass Heist mit ihr unter dem Titel „Das Hassknecht Prinzip – in zwölf Schritten zum Choleriker“ auf Bühnentournee ging (2013 bis 2016). Im Jahr darauf folgte das zweite Bühnenprogramm „Hassknecht Live – Jetzt wird’s persönlich“.

In über 70 Produktionen

Ansonsten betätigt sich Heist als Schauspieler. Er hat in über 70 Film- und Fernsehenproduktionen mitgewirkt, unter anderem in Krimiserien. Zuletzt ist er in zwei großen ARD- Spielfilmproduktionen in einer Hauptrolle zu sehen gewesen: in „Verliebt in Amsterdam“ und „Verliebt auf Island“. Außerdem ist er ehrenamtlicher Stadtrat für Kultur, Sport und Ehrenamt im Magistrat der Stadt Pfungstadt.

Info

Karten für den Heinz-Erhardt-Abend gibt es im Vorverkauf im Rodalber Backhaus, in der Hobbytique und bei Lotto Schneider. Ermäßigungen gibt es mit der RHEINPFALZ-Card.