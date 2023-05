Zu ihrem letzten Konzert der Saison hat die Mozartgesellschaft Pirmasens für Samstag zwei Musikerinnen in die Festhalle eingeladen, die in der Pfalz aufgewachsen sind und in Leipzig leben.

Heimspiele der Pirmasenser Anna Theresa, Julian und Valentin Steckel in den unterschiedlichsten Besetzungen gehören traditionell in das Programm der Mozartgesellschaft. So wird diesmal der Abschluss der Spielzeit mitgestaltet von der Geigerin Anna Theresa Steckel, die in Leipzig Konzertmeisterin der Zweiten Violinen im Gewandhausorchester ist. Ihr zur Seite sitzt am Samstag ab 19 Uhr in der Festhalle die Pianistin Sonia Achkar, die an der Musikhochschule Stuttgart lehrt.

Steckel und Achkar präsentieren ein abwechslungsreiches Programm mit Kompositionen von Clara und Robert Schumann, Claude Debussy und César Franck, in dem sie ihr engagiertes kammermusikalisches Zusammenspiel zeigen können. So wird Sonia Achkar, Jahrgang 1984, gepriesen für ihre feinsinnigen Interpretationen, gepaart mit einer farbenreichen Ausdruckspalette, womit sie in Häusern wie dem Mannheimer Rosengarten, dem Gewandhaus zu Leipzig, der Semperoper in Dresden oder auch dem National Center for Performing Arts Beijing in China und dem His Majesty’s Theatre Perth in Australien brillierte.

Achkar ist gefragt bei internationalen Festivals

Ausgezeichnet beim Deutschen Musikwettbewerb, markierte die mehrfache Teilnahme an der Bundesauswahl Konzerte junger Künstler den Beginn von Achkars reger Konzerttätigkeit. Als Solistin und versierte Kammermusikpartnerin wurde sie zu Festivals in Europa, den USA, Kanada und Asien eingeladen, darunter das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Bachfest in Leipzig, die Schwetzinger Festspiele und das Toronto Summer Music Festival in Kanada, das Val Tidone Music Festival in Italien und Nancyphonies in Frankreich.

Die Steinway-Künstlerin ist Gewinnerin zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe und wurde durch eine Vielzahl von Stiftungen wie dem Deutschen Musikrat, der Deutschen Stiftung Musikleben und der Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt. 2017 wurde ihr der Solisten-Preis der Mannheimer Mozartgesellschaft verliehen. Im selben Jahr gründete sie zusammen mit ihren langjährigen Kammermusikpartnern Jonathan Weigle (Violoncello) und Julius Bekesch (Violine) das Sota Piano Trio.

Steckels Leidenschaft für die Kammermusik

Nicht minder beeindruckend ist die Vita von Anna Theresa Steckel: Geboren 1985 in Pirmasens, begann sie im Alter von acht Jahren mit dem Violinspiel. Nach Unterricht bei Sebastian Schmidt vom Mandelring Quartett und Ulf Hoelscher absolvierte sie ihre Studien bei Antje Weithaas in Berlin und Donald Weilerstein in Boston. Steckel wurde mehrfach ausgezeichnet, so erhielt sie mehrere Erste Bundespreise beim Wettbewerb „Jugend musiziert“, den Erich-Bachmann-Preis und 2008 eine Auszeichnung des Lions-Musikwettbewerbs. Gefördert wurde auch Steckel unter anderem mehrere Jahre durch eine Instrumentenleihgabe der Deutschen Stiftung Musikleben, vom Verein Yehudi Menuhin Live Music Now und von der Stiftung Villa Musica. 2011 und 2012 erspielte sie sich das DAAD-Stipendium für einen Studienaufenthalt am New England Conservatory in Boston.

Steckels Leidenschaft gilt der Kammermusik. So spielte sie viele Jahre Quartett und konzertierte unter anderem mit Anne-Sophie Mutter, Maximilian Hornung, Sebastian Klinger, Martin Ostertag und ihrem Bruder Julian.

Erste Orchestererfahrungen sammelte sie als Akademistin des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, als Aushilfe des NDR Symphonieorchesters Hamburg, bei den Berliner Philharmonikern, im Mahler Chamber Orchestra und bei der Kammerakademie Potsdam. In der Saison 2013/14 spielte sie als stellvertretende Konzertmeisterin in der Komischen Oper Berlin, bevor sie 2014 zum Gewandhausorchester Leipzig wechselte, wo sie seitdem als Konzertmeisterin der Zweiten Violinen tätig ist.

Info

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es beim Pirmasenser Kulturamt, Telefon: 06331 2392716, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de, unter ticket-regional.de und an der Abendkasse.

Programm

Clara Schumann (1819-1896): Drei Romanzen für Violine und Klavier op. 22

Claude Debussy (1862-1918): Sonate für Violine und Klavier g-Moll

Robert Schumann (1810-1856): Sonate für Klavier und Violine a-Moll op. 105

César Franck (1822-1890): Sonate für Violine und Klavier A-Dur