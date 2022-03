Mit Blick auf die zerstörten Häuser in der Ukraine ist es heute – zumindest für jüngere Menschen – kaum vorstellbar, dass Pirmasens am Ende des Zweiten Weltkriegs ebenfalls in Trümmern lag und mühsam wieder aufgebaut werden musste. Die Stadt wurde aber nicht nur aus Stein und Beton neu errichtet, sondern bekam nach dem Krieg auch eine neue Zeitung: Die „Pirmasenser Rundschau“ als Teil der RHEINPFALZ erschien erstmals am 24. Mai 1947 – also vor 75 Jahren.

Dieses Jubiläum will die Redaktion in diesem Jahr mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, feiern. Wir haben uns einiges überlegt, was wir auf jeden Fall machen wollen, bei anderen Aktivitäten halten wir die Pandemielage im Blick und entscheiden im Laufe des Jahres, was möglich ist.

Neue Serie geplant

In der kommenden Woche starten wir eine neue Serie, die bis zum Jahresende laufen wird. Wir wollen wichtige Ereignisse beleuchten, die die Südwestpfalz in den vergangenen 25 Jahren beschäftigt hat. Der Bau der Müllverbrennungsanlage ist beispielsweise so ein Thema, aber auch der Abzug der Amerikaner und das Ende der Giftgaslager in der Region. Aber auch in der jüngeren Vergangenheit gab es Ereignisse, wie etwa den Rheinland-Pfalz-Tag 2013 in Pirmasens, an den viele Menschen gerne zurück denken.

Bei unserer Jubiläumsserie wollen wir aber nicht nur erzählen, was damals war, sondern auch die Entwicklung in den Blick nehmen. Oder mit Zeitzeugen reden. Am Beispiel Müllverbrennungsanlage zeigt sich, dass der umstrittene Müllofen sich nicht so rentiert hat, wie einst von der Politik erhofft – unlängst wurde sogar der Verkauf beschlossen. Wir haben schon eine ganze Reihe von Themen gesammelt, freuen uns aber auch auf Vorschläge von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Gibt es Themen und Ereignisse aus den vergangenen 75 Jahren, deren Entwicklung wir für Sie recherchieren sollen? Schicken Sie uns gerne eine Mail an redpir@rheinpfalz.de.

Feier, Festvortrag, Lesertouren

Für den eigentlichen Geburtstag am 24. Mai planen wir eine Feier mit geladenen Gästen und einem Festvortrag, der den Medienwandel im digitalen Zeitalter in den Blick nimmt. Längst ist die „Pirmasenser Rundschau“ mehr als die gedruckte Zeitung. Unsere Artikel sind online verfügbar, wir produzieren Videos und betreiben einen der erfolgreichsten Facebook-Kanäle der RHEINPFALZ.

Bei all dem sind wir auf unsere freien Mitarbeiter angewiesen. Daran hat sich in 75 Jahren nichts geändert. Im Herbst laden wir sie deshalb gemeinsam mit der Chefredaktion ein zu einem großen Mitarbeitertreffen. Im Sommer wollen wir wieder Touren für Sie, liebe Leserinnen und Leser, anbieten. Quer durch die Südwestpfalz. Mit prominenten Wanderführern. Die Vorbereitungen laufen schon. Im Laufe des Jahres planen wir zudem einen Fotowettbewerb. Mehr dazu demnächst. Rund um unser Jubiläum im Mai soll es zudem eine Sonderbeilage geben, die in der Redaktion im Rheinberger konzipiert wurde. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber Sie können sich darauf freuen.

75 Jahre „Pirmasenser Rundschau“ – wenn das kein Grund zum Feiern ist! Wir freuen uns auf das Jubiläumsjahr und den Austausch mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.

Zum Autor

Andreas Ganter ist Redaktionsleiter der „Pirmasenser Rundschau“.