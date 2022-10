Hunde kann das Pirmasenser Tierheim aktuell nicht mehr aufnehmen. Zu viele Tiere, die in der Pandemie angeschafft worden waren, sind dort bereits abgegeben worden.

Es soll ja Leute geben, die für Halloween so gar nichts übrig haben. Bei den Kindern, die wir in Zweibrücken auf diese Frage angesprochen haben, ist die Begeisterung für den Gruselspaß aber riesengroß.

Groß ist die Begeisterung auch bei einer Familie in der Verbandsgemeinde Hauenstein: Sie hat ihren Garten in ein Grusel-Kabinett verwandelt.

Bei einem Großfeuer in der Zweibrücker Fruchtmarktstraße wurde am Wochenende eine Shisha-Bar völlig verwüstet.

Einen Großeinsatz deutscher und französischer Feuerwehren gab es am Samstag im Grenzgebiet Pirmasens-Land. Allerdings haben die Wehren dort mit dem THW nur geübt.

Aus persönlichen Gründen kündigt Rimschweilers Ortsvorsteherin Isolde Seibert nach zehn Jahren ihren Rückzug zum Jahreswechsel an. Ein möglicher Nachfolger steht offenbar bereit.

In Bechhofen ist Karl Agne, der frühere Verbandsbürgermeister der VG Zweibrücken-Land, am Freitag verstorben.

In Lambsborn schließt Bäcker Udo Schmidt am Montag seinen Laden zu. Die Filiale mit Café in Bruchmühlbach wird von einem anderen Unternehmen übernommen.

Der „Sepp vom Hallplatz“ kennt sich in allen Zweibrücker Rathäusern aus. In allen drei.

Geschichtlich engagierte Frauen aus den USA haben am Samstag am Zweibrücker Landgestüt eine Bronzetafel enthüllt, die das siegreiche Regiment Royal Deux-Ponts aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg ehrt.