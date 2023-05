Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nikolaus Habjan gastierte am Schauspielhaus Zürich, in der Elbphilharmonie und bei den Festspielen in Bregenz. Am Sonntag kamen nun auch die Pirmasenser in den Genuss seiner Schauspielkunst. „Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus“ hieß die Collage aus Text, Musik und Puppenspiel, die Habjan mit der Musicbanda Franui auf die Bühne projizierte. Und die etwa 80 Besucher auf dem Joseph-Krekeler-Platz waren beeindruckt.

Nikolaus Habjan und seine Puppe sind eins. Der Regisseur und Puppenspieler haucht seiner „Wanderer“-Figur geschmeidige Bewegungen ein, seine Stimme ist mit dem Geklapper des großen