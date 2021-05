Die strengen Restriktionen im Kampf gegen den Coronavirus sind seit Montag gelockert worden. Insbesondere der Handel profitiert davon. Von der Politik vernachlässigt sieht sich dagegen die Kulturszene. Alle Veranstaltungen sind bis Ende Oktober abgesagt worden und den Kulturanbietern fehlt jede Perspektive, um wenigstens ein wenig Planungssicherheit zu haben. Die Stimmen, die jetzt auch in der Kultur Lockerungen fordern, werden lauter.

Die allmählich Rückkehr der Gesellschaft in den Vor-Corona-Status wird von wirtschaftlichen Interessen getrieben, denn zu groß ist die Angst vor einem immer tieferen Fall in die Rezession. Eine Gruppe, deren Lobbyisten da bislang wenig erreichen konnte, ist die Kulturszene – Musiker, Theater, Galerien, Konzertveranstalter und die vielen damit verbundenen Menschen vor und hinter den Bühnen. Dürfen Geschäfte mittlerweile unter Auflagen öffnen, so sind Großveranstaltungen – vorerst – bis 31. August weiter untersagt. Eine im Grunde sinnvolle Entscheidung, doch die Politik hat es immer noch nicht geschafft, überhaupt einmal zu definieren, was eigentlich eine Großveranstaltung ist. Könnte zum Beispiel ein Konzert unter Wahrung aller Sicherheitsvorkehrungen in der Pirmasenser Festhalle stattfinden?

Bühnenverein fordert Perspektiven von der Politik

Die wirtschaftliche Not der Kulturszene wird immer größer. Deshalb versucht sie, wie andere Branchen auch, sich mehr und mehr Gehör zu verschaffen. So fordert der Deutsche Bühnenverein von der Politik klare Perspektiven und Planungssicherheit für die Theater und Orchester. Nachdem erste Erleichterungen für die Bevölkerung und für einige Branchen ab dem 20. April beschlossen wurden, sei es nun an der Zeit, auch bei der Kultur vorsichtig nach vorne zu blicken.

„Wir bedauern sehr, dass es keine Klarheit für unsere Häuser gibt“, sagte Marc Grandmontagne, der Geschäftsführende Direktor des Deutschen Bühnenvereins, vorgestern in Köln. „Die unscharfe Regelung zu Großveranstaltungen darf nicht einfach auf Theater und Orchester angewendet werden.“ Vielmehr sei es nun geboten, gemeinsam mit der Politik Konzepte hin zu einer schrittweisen Normalisierung zu entwickeln.

Bühnenvereins-Präsident Ulrich Khuon betont die wichtige Rolle der Kultureinrichtungen in der Gesellschaft: „Gerade in diesen Zeiten ist es fatal, die Künste nicht als systemrelevant zu erachten. Sie können der Gesellschaft Halt geben und dabei helfen, wieder Hoffnung zu schöpfen. Die Theater sollten den Menschen als Orte des Austauschs offenstehen, gerade weil davon auszugehen ist, dass wir noch monatelang Einschränkungen des öffentlichen Lebens hinnehmen müssen. Wir können unseren Beitrag dafür leisten, dass die Gesellschaft nicht vereinsamt und auseinanderbricht“. Obwohl die meisten Häuser extrem schnell neue digitale Angebote und Konzepte geschaffen hätten, um den Kontakt zum Publikum nicht zu verlieren, sei dies langfristig kein Ersatz.

Dieter Hallervordens Ideen zur Öffnung von Theatern

Vorgestern hat der Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden, der in Berlin seit 2008 das Schlosspark Theater betreibt, einen offenen Brief an Staatsministerin Monika Grütters und den Berliner Kultursenator Klaus Lederer zur Zukunft der Privattheater geschrieben, in dem er „ein paar Vorschläge zur schrittweisen Wiedereröffnung der Theater“ skizziert – „selbstverständlich und Beachtung und Einhaltung der erforderlichen Hygiene- und Verhaltensregeln“. Hallervorden räumt dabei ein, dass seine Anregungen „die prekäre Situation speziell der Privattheater nicht verbessern“ würden, „sie würden die Mitarbeiter aber motivieren und sie würden vor allem den Schauspielern helfen, ihre Existenzangst zu überwinden und nicht mehr in Depressionen zu fallen“.

Acht Punkte zählt Hallervorden in seinem Brief auf:

Im Zuschauerraum bleibt jede zweite Reihe frei.

In den zum Verkauf angebotenen Reihen bleiben zwischen zwei Besuchern jeweils zwei Plätze frei.

Das Theater wird vor jeder Vorstellung von einem Spezialteam desinfiziert.

Der Einlass erfolgt einzeln mit aufgestocktem Hauspersonal. Es werden dabei Schutzmasken verteilt.

Die Gastronomie bleibt geschlossen.

Die Theaterstücke werden ohne Pause gespielt.

Die Schauspieler bekommen Anleitungen fürs Selbstschminken. Notwendige Kostümwechsel werden von den Schauspielern ohne fremde Hilfe bewerkstelligt.

Inszenierungen werden unter Beachtung der Abstandsregeln gegebenenfalls abgeändert.

All das könnte, so Hallervorden, „ein vorsichtiger Schritt in eine Richtung sein, in der Schauspieler wieder ihrem Beruf nachgehen und theateraffine Menschen wieder Kultur genießen können“.

Sonja Mäß: Für Pirmasens sind Hallervordens Ideen unrealistisch

Wie aber ließen sich Hallervordens Anregungen, die durchaus auch für Konzerte denkbar sind, in einem Saal wie der Pirmasenser Festhalle umsetzen?

Unter Beachtung der von Hallervorden vorgeschlagenen Abstände der Besucherplätze würde sich das Fassungsvermögen in der Festhalle von 780 auf nur noch 145 Zuschauer reduzieren. Das heißt, es könnten lediglich 145 Karten verkauft werden. Dadurch sinken die Einnahmen des Veranstalters bei gleichzeitiger Steigerung der Personal- und Sachkosten durch die Desinfektion, die Ausgabe von Schutzmasken und verstärktes Sicherheitspersonal. Hinzu kommt, dass durch die geschlossene Gastronomie auch keine Zusatzeinnahmen verbucht werden können – ein Umstand der in Pirmasens allerdings außen vor bleiben kann, da hier die Gastronomie an einen externen Caterer vergeben ist.

145 Besucher in der Festhalle – für Sonja Mäß vom Pirmasenser Kulturamt ein unvorstellbares Bild. „Unter diesen Bedingungen halte ich eine Veranstaltung für nicht durchführ- und finanzierbar“, sagt Mäß, die das Pirmasenser Kulturprogramm gestaltet. Das geht vielleicht, so glaubt sie, bei Theatern, die über Wochen die gleiche Veranstaltung anbieten, nicht aber bei Gastspielhäusern wie der Pirmasenser Festhalle. Die Schmerzgrenze liegt für Mäß bei einer Belegung von etwa 50 Prozent der Saalkapazität – alles darunter sei zu wenig. „Dann lieber ganz schließen“, lautet ihr Fazit zu den Vorschlägen von Dieter Hallervorden.

Auch Konzertveranstalter gegen Hallervordens Vorschläge

Als „Genickbruch für einen jeden normalen Veranstalter“, beschreibt Roland Nilles von der Merziger Konzertagentur Kultopolis die Ideen Hallervordens. „Das können sich nur subventionierte Veranstalter leisten“, denn, so Nilles, bei seinen Konzerten, deren Größenordnung für Säle wie die Pirmasenser Festhalle zugeschnitten sind, sei es vollkommen unwirtschaftlich nur 145 Besucher zuzulassen. Dann müssten die Eintrittspreise von 50 auf mehrere hundert Euro angehoben werden. „Da werfen wir besser gleich den Schlüssel weg.“ Um Hallervordens Ideen umzusetzen, müsste ein Veranstalter eine Halle für 6000 Besucher anmieten, um für 1000 Besucher ein Konzert anbieten zu können. Das sei, so Nilles, weder einer vernünftigen Konzertatmosphäre zuträglich, noch ließe sich das wirtschaftlich vernünftig kalkulieren.

Zur Person: Dieter Hallervorden

Dem breiten Publikum wurde Dieter Hallervorden als Komiker bekannt durch die satirische NDR-Reihe „Abramakabra“ und die Slapstick-Serie „Nonstop Nonsens“, die bis heute zu seinen größten Fernseherfolgen zählt. „Nonstop Nonsens“ war gleichzeitig die Geburtsstunde seiner Slapstickfigur „Didi“. 1992 kehrte Hallervorden zu seinen Wurzeln, dem politischen Kabarett, zurück. Im Dezember 2008 übernahm er das Berliner Schlosspark Theater, um es unter seiner Leitung als Sprechtheater ohne festes Ensemble zu bespielen. Mit einem festlichen Gala-Abend wurde 2011 der 90. Geburtstag des Schlosspark Theaters begangen. Seit der Spielzeit 2015/16 hat das Schlosspark Theater ein eigenes Jugend-Ensemble.

Interview: Achim Ropers: „Der Reiz des Spiels geht verloren“

Achim Ropers ist ein Mann des Theaters. Seit 40 Jahren ist er Spielleiter von Schul- und Jugendtheatergruppen in Pirmasens, führt seit 25 Jahren das Arme Kreative Theater (AKT) auf die Bühne und seit einiger Zeit auch „Flamettis Erben“, eine Gruppe der Jugendkulturwerkstatt. Über die Ideen von Dieter Hallervorden, das Theater aus der Corona-Zwangspause zu führen, sprach Christian Hanelt mit Achim Ropers.

Sehen Sie als Theatermann Dieter Hallervordens Vorschläge als sinnvoll an?

In der Corona-Zeit ist es sicherlich dringend notwendig, über die schrittweise Öffnung der Theater nachzudenken. Die totale Schließung der Spielstätten belastet professionelle Theatergruppen existenziell, da die Mitwirkenden von den Einnahmen leben müssen. Insofern schließe ich mich grundsätzlich den Vorschlägen Herrn Hallervordens an, möchte sie allerdings etwas modifizieren.

Sind diese Ideen überhaupt umsetzbar?

Technisch sind Hallervordens Vorschläge umsetzbar: Die organisatorischen Vorgaben sind sicherlich durchführbar. Ob die Zuschauer ohne Gastronomie und Pause ein fünfaktiges Schauspiel genießen können, weiß ich nicht. Sich selbst zu schminken, selbst Kostümwechsel vorzunehmen, kann man erlernen. Inszenierungen jedoch zu verändern, um den Vorschriften der Abstandsregelung gerecht zu werden, halte ich für äußerst problematisch. Es stellt sich also tatsächlich die Frage, ob sich ein solcher Aufwand – auch für Profis – lohnt.

Nehmen wir die Pirmasenser Festhalle. Nach Hallervordens Vorschlägen würde sich die Kapazität von 780 auf 145 Besucher reduzieren. Könnten Sie bei Ihren Veranstaltungen mit dieser Besucherzahl leben?

Für unsere Inszenierungen, die ja bewusst das Publikum möglichst dicht mit einbeziehen – deshalb spielen wir ja mit den Zuschauern auf der Bühne –, ist dieser Vorschlag nicht sinnvoll beziehungsweise er betrifft das Arme Kreative Theater nicht.

Nicht bedacht ist da doch, ob so eine Interaktion zwischen Publikum und Bühne zustande kommen kann, ob überhaupt so etwas wie Atmosphäre aufkommen kann. Wird das Theaterspiel dann nicht zum Selbstzweck?

Genau diese Frage stellt sich. Ich halte den Verlust von Atmosphäre für so dramatisch, dass ich mir dieses Konzept nicht vorstellen kann. Der Vergleich mit Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga drängt sich mir auf, wobei hier die Live-Übertragung im Fernsehen noch für Zuschauer sorgt. Es geht in beiden Fällen um die finanziellen Aspekte, nicht um den Reiz des Spiels.

Wären Hallervordens Überlegungen für freie Theatergruppen finanziell darstellbar?

Vielleicht ist dies die einzige Möglichkeit für freie Theatergruppen, in dieser Zeit überhaupt zu überleben. Vielleicht entwickelt sich auf diesem Weg eine neue „Spielweise“ in der „neuen Realität“, die wahrscheinlich auf uns zu kommt.

Musikunterricht findet inzwischen oft online zum Beispiel per Skype statt. Ist Vergleichbares im Bereich des Theaters denkbar?

Theaterarbeit lebt von der Interaktion der verschiedenen Rollen. Natürlich könnte man Monologe, gegebenenfalls sogar Dialoge einem breiteren Publikum per Skype zu Gemüte führen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das eine zielorientierte theatrale Form ist, um lebendiges Theater zu zeigen.

Arbeiten Sie in der jetzigen theaterfreien Zeit an neuen Stücken?

Hinsichtlich der Theaterarbeit gibt es viel zu tun: Die Jugendgruppe „Flamettis Erben“ hat im Winter ein neues Stück selbst erarbeitet, das jetzt seinen Feinschliff erhält. „Í`m Not There“ basiert auf Texten von Bob Dylan. Der Arbeitsprozess demonstriert sehr eindrücklich, wie kreativ junge Menschen sein können, wenn sie gemeinsam ein Projekt erarbeiten. Langsam wird es allerdings Zeit, in die aktive Probephase zu wechseln, um im Herbst aufführen zu können. Das Arme Kreative Theater (AKT) wollte ja schon einen Beitrag zum Kultursommer leisten, doch die Szenencollage zum Thema „Nordlichter“ muss nun leider entfallen. Deshalb haben sich ein AKT-Mitglied und ich uns intensiver mit August Strindberg beschäftigt und auf der Basis von „Die Gespenster-Sonate“ und „Die Stärkere“ ein Schauspiel erstellt, das hoffentlich im Spätherbst auf die Bühne gebracht werden kann.

Was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl, wann Sie wieder mit dem Theaterspielen beginnen können?

Uns belastet die totale Schließung der Probe- und Spielstätten zwar nicht existenziell, da wir von den Einnahmen nicht leben müssen. Allerdings führt die Ungewissheit des Probenbeginns zu Verunsicherungen. Ich kann nur hoffen, dass dieser Zustand möglichst bald ein Ende findet. Allerdings ist es viel wichtiger, diese Pandemie in den Griff zu bekommen, denn die Gesundheit muss im Vordergrund stehen. Falls wir Aufführungstermine verschieben müssen, geht die Welt deshalb nicht unter.