Den 34 Jahre alten Martin Förster aus Münchweiler haben wir vor wenigen Tagen beim Angeln am Eisweiher getroffen und spontan angesprochen. Im Gespräch hat er uns verraten, wann er zu seinem Hobby kam, wo er sonst überall unterwegs ist und warum er die meisten seiner Fänge wieder freilässt.

Angeln Sie öfter hier in Pirmasens?

Ja, hier am Eisweiher, aber auch am Rhein oder an der Saar – eigentlich überall, wo es mir möglich ist.

Wann haben Sie denn den Angelschein gemacht?

Da war ich gerade mal 15 Jahre alt.

Was muss man denn da für die Prüfungen alles tun?

Zunächst einmal viel lernen und viele Fragen beantworten sowie ein Mal unter Aufsicht angeln. Im Schnitt hat man etwa 30 Prüfungsstunden – 30 Lehrstunden sozusagen –, und dann darf man die Prüfung machen.

Und warum haben Sie sich schon so früh fürs Angeln begeistert?

Das hat mich tatsächlich schon immer interessiert. Mein Stiefvater hat mich früh dafür begeistern können. Ich bin ein echter Naturmensch, der auch auf die Jagd geht. Das alles macht mir einfach Spaß.

Und wie ist das für Sie am Eisweiher? Welche Fische leben denn hier?

Wir sind in diesem Jahr zum ersten Mal hier und auch noch nicht lange da. Wir schauen mal, was geht. Hier leben Hechte und Karpfen, Welse sind auch zwei oder drei drin. Und es gibt hier Weißfische und ein paar Barsche.

Was war denn der größte Fisch, den Sie je geangelt haben?

Das war ein Wels von 1,80 Metern. Hier am Eisweiher war es mal ein Karpfen von sieben Kilo und dann haben wir auch einmal einen Wels von 1,20 Metern herausgeholt. Hier gibt es tatsächlich tolle Fische.

Was passiert denn dann mit den Fischen?

Die meisten lassen wir wieder frei aber einer wird meistens auch gegessen. Wenn wir drei Stück fangen, nehmen wir nur einen und keine drei mit. Schließlich wollen wir hier keinen Raubbau betreiben.

Sind sie auch in einem Anglerclub?

Nein, obwohl es ja einige in der Region gibt. Ich bin ja auch viel am Rhein unterwegs, da hole ich mir meistens eine Jahreskarte. Hier am Eisweiher funktioniert das mit einer Tageskarte, für die man den Angelschein vorlegen muss und die 15 Euro kostet. Der Eisweiher ist ein sogenanntes freies Gewässer und nicht an einen Verein gebunden.