Am Sonntag spielt Benedikt Stratmann mit dem FKP in der U19-DFB-Nachwuchsliga bei einem Klub, gegen den er als Kind schon mal das Siegtor in einem Finale schoss.

„Meine Eltern haben mir erzählt, dass ich gerade mal elf Tage alt war, als ich zum ersten Mal auf einem Fußballplatz dabei war“, erzählt „Benny“ Stratmann. Während seiner Zeit in der U10 des FK Pirmasens war er zeitgleich im Kinderperspektivteam (KPT-Team) der TSG Hoffenheim. Das bedeutete, dass er ein Training pro Woche im Kraichgau absolvierte und für ein Spiel am Wochenende im Badischen auflief.

Als sein Trainer Sascha Beez zum ASC Dudweiler wechselte, ging der talentierte Landstuhler mit in den Saarbrücker Vorort. Sein größtes Erlebnis damals? „Wir standen gegen den 1. FC Saarbrücken als Underdog im Finale der Hallenkreismeisterschaft und haben mit 1:0 gewonnen. Und ich habe das Siegtor erzielt. So was vergisst du nicht“, erzählt er.

21 Bundesligaspiele

Es folgte der Wechsel in die U15 des 1. FC Kaiserslautern. Mit der U17 der „Roten Teufel“ spielte der heutige 19-Jährige, der ganz frisch in Landstuhl das Abitur in der Tasche hat und Sportwissenschaft studieren möchte, in der B-Junioren-Bundesliga und erzielte dort in 21 Einsätzen ein Tor gegen Heidenheim. „In der U19 wurde ich dann nicht mehr so berücksichtigt, saß meistens auf der Bank – und das ist nicht so meins“, erklärt Stratmann, wieso er sich in der Winterpause 2024/25 beim FCK abmeldete.

Gleich das erste Probetraining auf der Husterhöhe unter Peter Rubeck habe dann „richtig Laune gemacht“, sagt er und fügt hinzu: „Du hast sofort gemerkt, dass das ein starkes Team mit lauter Jungs ist, die Lust auf Fußball haben. Aber nach dem ersten Training habe ich erst mal durchgeschnauft.“ Nach der Meisterschaft in der A-Junioren-Regionalliga, der folgenden „Herbstmeisterschaft“ und dem damit verbundenen Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga kann er heute sagen: „Alles richtig gemacht. Wir sind topfit, haben unser System angepasst und gegen alle Teams aus den Nachwuchsleistungszentren absolut auf Augenhöhe gespielt.“

Auch schon in Herren-Verbandsliga

Nach Rückenproblemen war der 1,82 Meter große Landstuhler behutsam wieder herangeführt worden, stand beim 2:1-Heimsieg gegen den SV Sandhausen in der Startelf. „Natürlich haben wir Spieler gemerkt, dass wir mit dieser Liga auch das Zuschauerinteresse geweckt haben. Das macht schon Bock, vor so eindrucksvoller Kulisse zu spielen“, sagt er.

Einmal war der Mittelfeldspieler bereits im Aufgebot der Pirmasenser Herren-Oberligamannschaft, in der Herren-Verbandsliga spielte er schon dreimal. Gegen den Tabellenvierten FC Bienwald Kandel gelang zuletzt mit vier A-Junioren in der Startelf ein 3:1-Sieg; einen Treffer steuerte Stratmann bei. Sein Kommentar dazu: „Wir haben da insbesondere in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt. Wenn du ein paar Jungs dabei hast, mit denen du schon öfters gespielt hast, kommst du auch besser in so ein Spiel rein. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, wie es für mich weitergeht. Ich würde mich schon freuen, wenn das beim FK Pirmasens der Fall wäre.“

„Mit FKP identifiziert“

„Benny hat sich sofort mit dem FKP identifiziert. Er verfügt über eine gute Technik und bringt die erforderliche Athletik mit. Ich bin froh, dass er nach Verletzung jetzt bei den entscheidenden Spielen wieder voll da war und dem Team weitergeholfen hat“, sagt Trainer Rubeck und fügt an: „Er kann für den FKP zu einem wertvollen Spieler werden.“

Am Sonntag (Anstoß: 13 Uhr) bestreitet „die Klub“ beim 1. FC Saarbrücken das letzte Hinrundenspiel in ihrer DFB-Nachwuchsligagruppe. Jannik Muth muss wegen einer gegen Sandhausen erlittenen Bänderverletzung pausieren, Luca Popescu ist nach Roter Karte für zwei Spiele gesperrt worden. „Aber ich mache mir da keine Gedanken vor der Partie in Saarbrücken. Wenn wir unser Spiel durchziehen, dann halten wir gegen jeden Gegner in der Gruppe mit. Peter hat ja gesagt, dass sich jetzt die Spieler zeigen, die in den letzten Wochen weniger gespielt haben“, zitiert Stratmann seinen Trainer. Und er selbst hat ja schon mal gegen den FCS gewonnen – und getroffen.