„Bella Italia“ auf dem Schlossplatz und das ganz ohne Bauzaun, damit das Sommervergnügen frei zugänglich ist. Und natürlich italienische Leckereien, sehnsuchtsvolle Musik und ein Cocktail, der vom Marketingverein eigens für das Sommerfest kreiert wurde.

Nach der Provence im vergangenen Jahr hat Pirmasens bald Italien zu Gast. „Bella Italia“ heißt die Veranstaltung des Marketingvereins, der vom 10. Juni bis 3. Juli den Schlossplatz in italienisches Flair tauchen möchte. Ein tolles Programm habe Projektleiterin Martina Sonnenrein mit dem Budget von 25.000 Euro zusammengestellt, kündigt Dezernent Denis Clauer an. Nicht nur kulinarisch, sondern auch musikalisch. Und der protestantische Gottesdienst von Dekan Ralph Krieger werde kurzerhand von der Lutherkirche nach draußen auf den Schlossplatz verlegt. Mit Chorleiter Wolf-Rüdiger Schreiweis will der Dekan ein Programm entwickeln, das dem Duktus der städtischen Veranstaltung gerecht wird. Ihr Ziel: Die Leichtigkeit und Lebensfreude Italiens im Gottesdienst feiern.

Einzige Konstante am Platz ist die Zweibrücker Schaustellerfamilie Jäkel, die diesmal ihre Gäste mit Pizza-Bratwurst, italienischer Salsiccia und Caprese verwöhnen will. Weiterer Gastronomie-Betrieb ist Mekans Pizza aus Saarlouis. Mekan Kolosinac und Yvonne Roos übernehmen den Part von Pizza und Pasta.

Zwölf Mal Musik auf dem Schlossplatz

„Dieses Jahr wird das City-Event nicht mehr eingefriedet“, verkündet Projektleiterin Sonnenrein. Keine Bauzäune, keine Gitter – der Platz wird von allen Seiten zugänglich sein. „Wir werden mit Sonnenschirmen arbeiten und Liegestühle am Brunnen drapieren“, verspricht die Projektleiterin. Alles werde in den italienischen Nationalfarben dekoriert. Auch das Musikprogramm gestaltet sich bunt. Sonnenrein ist es gelungen, für alle vier Wochenenden Musiker zu finden. Zwölf Auftritte auf dem Schlossplatz werde es geben – „das sei außergewöhnlich“, findet sie.

„Trio Finale“ präsentiert mit Akkordeon, Bass und Gitarre italienische Klassiker wie „Marina“, „Azzuro“ und „Americano“. Aber auch Schmachtfetzen wie „O Sole mio“ seien dabei, verspricht Sonnenrein. Barbara Wesely, Michael Wrack und Andrea Tognoli spielen am 10. Juni als „Trio Finale“ sowie am 3. Juli um 16 und 19 Uhr auf dem Schlossplatz.

Aufforderung zum Tanz

Zum ersten Mal in Pirmasens steht Antonio Siena auf der Bühne, der von Nils Becker an der Gitarre begleitet wird. Mit seinem Auftritt will Siena die Pirmasenser durch die musikalische Geografie Italiens begleiten, aber nicht einfach nur Musik machen, sondern Geschichten erzählen, Emotionen wecken und Erfahrungen aus dem Sehnsuchtsland teilen. „Italian Job“ nennen sich die beiden Musiker, die an den Samstagen 11. Juni und 2. Juli ab 19 Uhr auftreten.

Mit dabei sind auch „Happy Dance“ mit Evergreens und Schlagern sowie Rico Aston, dessen Stimme an die von Joe Cocker erinnern soll. Auf der großen Bühne tritt Steffen Schmitt (Keyboard/Gesang), der Leiter des Pirmasenser Ordnungsamts mit seiner Zwei-Mann-Band „Two Big“ auf. Sie spielen Musik der 70er bis 90er Jahre. Auch dabei sind „3 of us“, „Double Z“ mit Elias und Michael Zobeley sowie „Perfect Imperfection“ mit Dieter Geisinger und Michael Frits. Zwei Mal wird es Konserven-Musik geben. DJ Freddy legt italienische Kulthits auf, zu denen die Pirmasenser das Tanzbein schwingen können, denn in diesem Jahr hat Sonnenrein eine Tanzfläche vor der Bühne eingeplant.

Ein eigenes Programm für Kinder

Die Projektleiterin will diesmal auch etwas ganz Neues ausprobieren. Vespa-Fahrer aus der ganzen Pfalz hat sie in die Fußgängerzone eingeladen. Das sei wegen der Genehmigungen erst ganz schön schwierig gewesen, erzählt sie, aber: „Vespas gehören für mich genauso zu Italien wie Pizza und Pasta.“ Anrollern würden das die Vespa-Fahrer nennen, wenn sie von überall her einen gemeinsamen Ort ansteuern. Über 50 Zusagen hat Sonnenrein schon erhalten.

Auch die Kinder werden fürstlich bedient. Mit Thomy dem Weltenbummler, der am Sonntag, 12. Juni, auftritt, können die Kleinen Gold waschen und Edelsteine schürfen. Am 26. Juni hat Thomy eine Farbschleuder im Gepäck. Damit soll eine Wand bemalt werden. Außerdem gibt es Zaubertricks und Luftballons mit Toni Balloni aus Waldfischbach-Burgalben am Sonntag, 3. Juli.

Noch eine Besonderheit: Für „Bella Italia“ hat der Marketingverein einen eigenen Cocktail entworfen.

Das Sommerfest endet mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 3. Juli.