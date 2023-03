Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Musical „Stille Nacht“ am Mittwoch war genau nach dem Geschmack der Pirmasenser. Oft wurde Zwischenapplaus gespendet – und zum Schluss sangen alle 250 Besucher des Spektakels in der Festhalle das 1818 komponierte Lied feierlich mit. Das Ensemble hatte zuvor Gelegenheit, sich zwei Stunden lang in die Herzen der Zuschauer zu singen.

Komponist Georg Stampfer und Autor Hans Müller haben ein Historienmusical für das wohl bekannteste Weihnachtslied geschrieben. „Stille Nacht“, das Lied sei ein wahres Weihnachtswunder,