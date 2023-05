Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während er am Exerzierplatz an einer Bushaltestelle gewartet hat, haben wir in dieser Woche Kevin Goodspeed angesprochen. In unserem Spontaninterview hat der 17-Jährige mit uns über seine große Leidenschaft, die Musik, und seine amerikanischen Wurzeln gesprochen – und warum beides sich gegenseitig bedingt.

Bis Ihr Bus kommt, dauert es ja noch eine Weile. Wo kommen Sie her und wo wollen Sie hin?

Ich komme gerade vom Unterricht an der BBS Rodalben. Ich fahre gleich nach Windsberg