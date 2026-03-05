Die TSR-Männer müssen daheim gegen Tabellennachbar TuS Heiligenstein gewinnen, um noch Platz vier und damit den sicheren Verbandsliga-Verbleib erreichen zu können.

Aktuell bedeutet Rang fünf am Saisonende den Abstieg aus der künftig nur noch eingleisigen Verbandsliga Rheinhessen-Pfalz. „Dass jetzt nur diese Partie ein Endspiel ist, würde ich nicht sagen. Da wir uns in diesem Jahr noch nicht mit Ruhm bekleckert haben, dürften alle verbleibenden Partien Endspiele werden. Aber ja: Verlieren wir gegen Heiligenstein, sollte es das gewesen sein mit dem Klassenerhalt“, weiß TSR-Trainer Hendrik Matheis. In den bisher sechs Partien im Kalenderjahr 2026 gelang nur ein Sieg und dieser war ein kampfloser, da der Gegner nicht angetreten ist. Gewinnt die Turnerschaft am Samstag (Anwurf: 18 Uhr), zieht sie zwar nach Punkten mit Heiligenstein gleich, bleibt aber voraussichtlich im Hintertreffen, denn bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, und da haben die Rodalber nach der 30:43-Schlappe im Hinspiel in Heiligenstein ganz schlechte Karten. Nur bei einem Erfolg mit 14 Toren und mehr Unterschied würde die TSR vor den Vorderpfälzern liegen.

In diesem so wichtigen Spiel wird Timm Hubele urlaubsbedingt fehlen, der Einsatz von Eric Zimmermann ist wegen Schienbeinproblemen fraglich. Zurückkehren wird hingegen David Saradeth, der am vergangenen Wochenende eine schöpferische Pause benötigt hatte. Matheis macht sich Hoffnungen auf einen Kurzeinsatz von Routinier Jonas Baumgart, der diese Woche zum ersten Mal wieder leicht mittrainierte.

Eine Saison nicht gespielt

Zum vierten Mal wird am Samstag Rückkehrer Jan Bäsel für die TSR auflaufen. Der 21-Jährige wechselte zu Beginn der Saison 2023/24 von Rodalben zum TV Dahn, hielt es dort aber nur eine Spielzeit aus. „Der dortige Trainer hat nicht verstanden, dass ich wegen meiner Ausbildung als Straßenbauer nur einmal in der Woche ins Training kommen konnte. Aus diesem Grund habe ich Dahn wieder verlassen und letzte Saison überhaupt nicht gespielt“, erklärt Bäsel.

Auf „Drängen“ von Eric Zimmermann, der in der Jugend mit Bäsel zusammen für die TSR auf Torejagd ging, fing er vergangenen Sommer wieder mit dem Handballspielen an. In der Liga spielen konnte er wegen des Berufs aber erst in diesem Jahr. In den vergangenen drei Partien agierte der Linkshänder in der Abwehr rechts und in der Offensive als Halbrechter.

Selbsthilfe beim Trikot

Optisch war er noch nicht in die Mannschaft integriert. Anstatt mit Trikot lief Bäsel mit einem normalem, mit der Nummer 32 beflockten T-Shirt auf. „Es war und ist einfach kein anderes Trikot mehr für mich da“, erzählt Jan Bäsel und lacht. Da eine Bestellung des normalen Outfits, gepaart mit der passenden Beflockung, über die aktuelle Runde hinaus gedauert hätte, nahm er das Heft selbst in die Hand, kaufte sich dieses T-Shirt und ließ es mit dem Nötigsten beflocken, denn er wollte diese Runde ja noch mitspielen.