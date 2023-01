Drei Jahre Gefängnis wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge, Bedrohung und Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz lautete das Urteil des Pirmasenser Schöffengerichts am Dienstag gegen einen 38-jährigen Pirmasenser.

Im März 2022 verwahrte der Angeklagte in einem Wochenendhaus im Strecktal, das einer anderen Person gehörte, 233 Gramm Haschisch. Im Akkufach seines E-Bikes fanden sich vier Krepptütchen mit fast 24 Gramm Amphetamin. Nachbarn hätten die Grundstückseigentümer informiert, dass sich ein Mann darin aufhalte und andere Personen ein- und ausgingen, sich aber nur kurz darin aufhalten würden, war vor Gericht zu hören. Dann kam die Polizei.

Der Angeklagte bestritt, dass dort Personen „ein- und ausgegangen“ seien. Es sei „ein Ort, wo ich meine Ruhe haben will, ein Rückzugsort“, sagte er. Nur ein Bekannter habe ihn dort besucht. Seit seinen Kindertagen habe er das Grundstück gegenüber gehabt. Den Nachbarn habe er geholfen. Er habe dem älteren Ehepaar angeboten, ihr Wochenendgrundstück abzunehmen, wenn sie sich nicht mehr darum kümmern könnten. Als er nach einigen Monaten Haft zurückgekommen sei, sei das Grundstück verwildert gewesen und er habe gedacht, es sei in Ordnung, wenn er dort sei. Wohnadresse und Telefonnummer des Ehepaares habe er nicht gewusst.

Nur zum Eigenkonsum

Die bei ihm gefundenen Drogen seien zum Eigenkonsum gewesen, behauptete der 38-Jährige weiter. An die Drogen im Akkufach des E-Bikes sei er nicht mehr rangekommen, er habe keinen Schlüssel mehr gehabt. Den Besitz von Feinwaage und Krepptütchen begründete er so: Wenn er etwas gekauft habe, habe er es „nachgewogen, um nicht beschissen zu werden“. Der Richter vermutete hingegen, dass er mit dem E-Bike Drogen-Kunden belieferte.

Der Richter wollte wissen, wie der Mann als Hartz-IV-Empfänger die Drogen, ein E-Bike für 2500 Euro und ein weiteres für 4700 Euro finanziert habe. Außerdem seien auf seinem Bankkonto 3500 Euro gewesen. Der Angeklagte behauptete, dass er in der Spielothek rund 4000 Euro gewonnen habe. Das nahm ihm der Richter nicht ab. Nachdem er sich mit seinem Verteidiger beraten hatte, räumte der Angeklagte schließlich ein, dass das Geld aus Drogenverkäufen stammten. Er habe es auf der Bank eingezahlt und dann wieder abgehoben, weil er dem E-Bike-Verkäufer nicht so viele kleine Scheine geben wollte. Damit erklärte er, dass die 3500 Euro nur ganz kurz auf seinem Konto gewesen seien.

Nachbarn mit Beil bedroht

Außerdem soll der Angeklagte Nachbarn auf dem Horeb tyrannisiert haben. Am 8. August 2022 soll der Mann einem Nachbarn vor dessen Wohnung gedroht haben, ihn „fertig zu machen“. Und am 23. August soll er gegen die Wohnungstür des Nachbarn gehämmert und gedroht haben: „Komm raus, ich mach dich platt.“ Dabei soll er mit einem Beil bewaffnet gewesen sein. Zuvor hatte das Amtsgericht aber eine Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz gegen den Angeklagten erlassen.

Der Angeklagte gab an, er sei „an dem Tag voll gewesen“. Vor der Tür habe er „rumgetobt“, aber an ein Beil könne er sich nicht erinnern. Die Tat am 8. August räumte er ein. Der Nachbar mische sich in Sachen ein. Wenn er mit seiner Freundin „lautstarkes Theater“ habe, rufe der die Polizei. „Das nervt mich“, war seine Begründung.

Angeklagter mit 15 Vorstrafen

Der Richter erläuterte, dass der 38-Jährige ganz klar ein Drogenproblem habe. Es sei nicht spaßig, wenn in einem Mehrfamilienhaus jemand andere Bewohner belästigt und bedroht. Es sei nur die Spitze des Eisbergs angeklagt worden, wie die Gewaltschutzverfügung zeige. Bei der Vielzahl der Vorstrafen (15 Eintragungen) komme eine Strafe zur Bewährung nicht in Betracht, so der Richter. Die Strafe fiel neun Monate höher aus als vom Staatsanwalt beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.