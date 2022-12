Dass in der Musikszene so einiges anders läuft, ist nicht nur ein Gerücht. Die Forschungsgesellschaft Music Industry Research Association und die Universität Princeton haben 1277 Musiker unter anderem zu Alkoholmissbrauch befragt. Und die Angaben zeigten, dass Künstler tatsächlich häufiger zu Alkohol greifen. Insgesamt trinken sie doppelt so häufig Alkohol wie die durchschnittliche Weltbevölkerung. Und die Reihe derer, die daran sterben, ist lang. Amy Winehouse zum Beispiel. Sie starb im Juli 2011 in London an einer Alkoholvergiftung. Laut Untersuchungsbericht hatte sie 4,16 Promille im Blut. Am 18. September 1970 wurde Jimi Hendrix tot in einem Londoner Hotel aufgefunden nach dem Konsum von Alkohol und Schlaftabletten. Als offizielle Todesursache bei Bon Scott, dem Sänger von AC/DC , wurde Alkoholvergiftung angegeben. Und auch Kurt Cobain, der Mastermind der Band Nirvana, soll große Probleme mit Alkohol und Drogen gehabt haben. Daran mahnt dieser Korkuntersetzer. Bei jedem Anheben des Glases schaut der 1994 verstorbene Musiker starren Blickes dem Trinker entgegen, gerade so, als wolle er sagen: „Lass das mit dem Alkohol, eine Apfelschorle schmeckt auch!“

Gesehen bei zweitausendeins.de.

