Kein kunstvolles Schnitzwerk, keine aufwendigen Barock-Intarsien: Der Beichtstuhl von St. Anton ist eher ein kleines Zimmer denn ein schrank-artiges Möbelstück. Doch genau das ist es, was Dekan Johannes Pioth so an dem Ort schätzt.

Der Beichtstuhl − es gibt ihn gleich zweimal, links und rechts des Eingangs − ist laut Pioth so alt wie die katholische Kirche St. Anton in ihrem heutigen Aussehen: Sie wurde Anfang der Siebziger