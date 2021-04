Der Erste gegen den Zweiten: Zum Top-Spiel der Damen-Tischtennis-Bundesliga erwartet der TSV Langstadt am Samstag den SV DJK Kolbermoor. Bei Tabellenführer Langstadt ist Ex-Nationalspielerin Tanja Krämer (40) aus Merzalben gesetzt.

Frau Krämer, Corona erlaubt zwar Tischtennis-Profis wie Ihnen, den Beruf auszuüben, doch die Trainingsbedingungen sind für Sie wohl während der Pandemie weiterhin nicht gerade optimal – oder?

In der Halle in Siebeldingen kann ich weiter nicht trainieren, weil es da zu kalt ist. Auch wäre Petrissa Solja zuletzt gar nicht da gewesen. Draußen kann man diese Woche bei dem Wetter nichts machen. Letzten Samstag war ich noch mit dem Rad in Richtung Pirmasens und Bottenbach unterwegs. Die Fitness-Studios sind weiter geschlossen. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich bin froh, dass ich überhaupt spielen kann, dass die Bundesliga weiter läuft. Da weiß man, wofür man trainiert. Ich fahre inzwischen zweimal die Woche nach Saarbrücken in die Hermann-Neuberger-Halle und trainiere dort immer mit der Serbin Anelia Lupulesku, der Lebensgefährtin vom Spitzenspieler des 1. FC Saarbrücken, Darko Jorgic. Wobei es nicht optimal ist, immer den gleichen Trainingspartner zu haben.

Dass Sie mal mit den Herren des 1. FC Saarbrücken, dem amtierenden Deutschen Mannschaftsmeister, trainieren, kommt nicht infrage?

Nein, die sind viel zu gut für mich. Ich trainiere eigentlich lieber mit Männern als mit Frauen, aber Herren-Regionalliga wäre so meine Leistungsstärke.

Und die Fahrt zum Training bei Ihrem neuen Verein ins südhessische Langstadt wäre zu weit?

Die Bundesligaspielerinnen sind ja nicht immer da. Petrissa Solja kommt in der Regel erst am Spieltag. Aber ich reise vor einem Bundesligaspiel immer einen Tag früher an. Das ist für mich ein bisschen wie Urlaub, denn zu Hause ist ja immer etwas los. Da werde ich auch mal von meiner kleinen Tochter „tyrannisiert“.

Übernachten ist in Corona-Zeiten kein Problem?

Nein, es handelt sich hier ja um eine Geschäftsreise.

Zum Spitzenspiel am Samstag: Gegen den DTTB-Pokal-Finalisten Kolbermoor hat Ihr Team die einzige Hinrundenniederlage kassiert. Wie sehen Sie die Chancen?

Das Hinspiel haben wir ein wenig unglücklich verloren. Ziel ist es, mindestens einen Punkt zu holen. Leider haben wir nur einen eingeschränkten Heimvorteil, da keine Zuschauer erlaubt sind.