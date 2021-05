Im November 1973 trifft der Ölpreisschock die westliche Welt. In Pirmasens rutscht die Schuhindustrie immer tiefer in die Krise. An einem Wochenende sind gleich drei Bundesminister in der Horebstadt, einer wird wenig später Bundeskanzler.

November 1973, die erste Ölkrise. In Folge des Jom-Kippur-Krieges, den arabische Staaten gegen Israel führten, hatte die Organisation Erdöl exportierender Länder die Ölförderung gedrosselt. Der Ölpreis stieg von drei auf fünf Dollar je Barrel, im Jahr darauf kletterte er auf zwölf Dollar (aktuell: 57 Dollar/Barrel). In Deutschland gab es das Energiesicherungsgesetz. Darin wurden unter anderem vier autofreie Sonntage und Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen vorgegeben.

Die Schuhindustrie steckte in der Krise. Die billige Konkurrenz aus dem Ausland setzte ihr zu. Arbeiter wurden entlassen, Firmen kämpften um ihre Existenz. Der Zenit 1969, als in Pirmasens 32.000 Arbeiter 62 Millionen Paar Schuhe produzierten, war überschritten. Innerhalb kurzer Zeit gingen 15.000 Arbeitsplätze verloren.

Erster autofreier Sonntag

Der erste autofreie Sonntag war für den 25. November 1973 vorgesehen. Just an dem Wochenende, an dem die pfälzischen Sozialdemokraten ihren Bezirksparteitag in der Wasgauhalle abhalten wollten. Er endete deswegen vorzeitig am Samstag.

In der Krise kam die Politprominenz: Freitags sprach Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs (FDP) im Hotel Matheis mit Vertretern der Wirtschaft und der Parteien. Samstags redete Bundesfinanzminister Helmut Schmidt beim SPD-Parteitag, er hatte Wissenschaftsminister Klaus von Dohnanyi mit dabei. „Die Staatsaufgaben müssen sich darauf konzentrieren, Beschäftigung zu erhalten und zu erschaffen. Dazu bedarf es der Investitionen im örtlichen und regionalen Bereich, wie das in Pirmasens und Zweibrücken der Fall ist. Dieser Raum ist durch die aktuelle Entwicklung in eine noch größere Krise geraten“, sagte Schmidt.

500 SPD-Delegierte

Der Minister sprach vor 500 pfälzischen SPD-Delegierten in der Wasgauhalle von einer „strukturellen Krise“: In Hongkong und Italien werde billiger produziert. Schmidt sicherte Anpassungshilfen zu, aber keine Mittel, die die Schuhindustrie „im vollen Umfang am Leben erhalten sollen“. Der Niedergang der Schuhindustrie war nicht mehr aufzuhalten.

Sechs Monate später, am 16. Mai 1974, wurde Schmidt zum Bundeskanzler gewählt. Er starb am 10. November 2015 im Alter von 96 Jahren. Exakt 42 Jahre nach seinem Besuch in Pirmasens, am 24. November 2015, wurde die Urne mit seiner Asche im Familiengrab auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf beigesetzt.