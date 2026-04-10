Für Balkonkraftwerke und ganz viele Nachahmer macht sich unser Kolumnist stark und stützt sich dabei auch auf Zahlen der Stadtwerke Pirmasens.

Nicht erst seit dem Iran-Krieg wird über Entlastungen von hohen Energiepreisen diskutiert. Die Pirmasenser Stadtwerke haben in ihrer eigenen Kundenzeitschrift einen praktikablen Weg für jedermann aufgezeigt, der sogar eine geopolitische Dimension haben kann.

Während Politiker noch fleißig diskutieren, ob und wie die Bürger bei den massiven Preissteigerungen für Energie entlastet werden können und die Stadtwerke für das kommende Jahr bereits eine deutliche Verteuerung des Stromtarifs ankündigen, findet sich just in der Kundenzeitschrift der Stadtwerke eine einfache Lösung, die jeder sofort umsetzen kann, ohne auf wachsweiche Zusagen von Politikern vertrauen zu müssen, die diese schon drei Stunden später wieder vergessen haben. 231 Euro im Jahr lassen sich mit der Installation eines Balkonkraftwerks einsparen. So viel haben die Stadtwerke laut „Tag/Nacht“, ihrer Kundenzeitschrift, selbst eingespart mit einem Balkonkraftwerk, das seit 2023 am Werkstattgebäude in der Gasstraße läuft.

Warum die Quelle so glaubhaft ist

Die Info in „Tag/Nacht“ ist insofern bedeutsam, da hier ein Verkäufer von Strom ganz objektiv über die realen Einsparmöglichkeiten eines Balkonkraftwerks informiert. Das ist kein Hersteller der Anlagen, sondern ein Betrieb, dem genau genommen durch Balkonkraftwerke der Gewinn eingedampft wird.

231 Euro im Jahr sind eine Einsparung, die sich sehen lassen kann. Vor allem im Vergleich zu dem, was die Politik derzeit so im Angebot hat. Dabei haben die Stadtwerke die Anlage 2023 schon installiert. Damals noch mit der Leistung von 730 Wattpeak für die zwei Solarmodule und einem Wechselrichter, der 600 Watt einspeisen kann. Inzwischen sind eine Modulleistung von 2000 Wattpeak und eine Wechselrichterleistung von 800 Watt erlaubt. Die 2000 Wattpeak der Solarmodule ist deshalb deutlich höher als der Wechselrichter, damit auch bei schlechterem Wetter ein Maximum an Strom erzeugt werden kann. Mit den neuerdings erlaubten Modulen wäre somit ein deutlich höherer Ertrag möglich.

Vergleich zur Preissteigerung beim Benzin

Die Stadtwerke betonen zwar in dem Bericht, dass über Winter die Stromproduktion über die Sonne viel geringer ist. Auf Nachfrage informiert aber die Stadtwerkesprecherin Kati Miersch, dass von Januar bis März 2026 immerhin 99 Kilowattstunden mit dem eigenen Balkonkraftwerk produziert wurden, was 31 Euro an Stromkosten entspreche.

Wer sich also jetzt schon über die vielleicht im kommenden Jahr deutlich steigenden Strompreise aufregt, hat nun die Möglichkeit vorzusorgen. Und wem die 231 Euro Ersparnis durch das Balkonkraftwerk zu wenig erscheinen, der kann sie mal in Relation zur Preissteigerung beim Benzin setzen. Die beträgt rund 50 Cent pro Liter aktuell. Das wären bei 10.000 Kilometern, die bei den meisten pro Jahr auf den Tacho drauf kommen und einem Durchschnittsverbrauch von sieben Litern pro 100 Kilometern also 350 Euro an Mehrkosten gegenüber den Vorkriegspreisen.

Machen viele mit, bekommt der Hebel richtig Kraft

Also nicht rummaulen oder bei der nächsten Wahl Pseudoprotest wählen, sondern selbst aktiv werden. Mit den eingesparten Kilowattstunden wird nicht nur die eigene Stromrechnung optimiert, sondern auch der Verbrauch an Gas für die Stromproduktion reduziert, womit sich die Preisspirale der Heizenergie etwas abfedern lässt. So ein Balkonkraftwerk hat richtig das Zeug, geopolitisch einzugreifen. Vor allem, wenn es viele tun. Dann bekommt der Hebel richtig viel Kraft.