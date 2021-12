Am Montag zwischen 1 und 5.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Peterstalstraße in Trulben ein. Sie durchbohrten eine Seitentür und konnten sie dadurch öffnen. Im Erdgeschoss des Hauses wurden Schubladen durchsucht. Aus zwei Geldbörsen nahmen sie 120 Euro mit, außerdem stahlen sie einen Schlüsselbund. Über das Untergeschoss gelangten die Täter in die Garage. Dort wurde mit den zuvor erbeuteten Autoschlüsseln ein Ford Mondeo mit HOM-Kennzeichen aus der Garage gestohlen.

Ein zweites Auto ließen die Täter zurück, obwohl auch dafür der Schlüssel greifbar gewesen wäre. Ein Laptop und Mobiltelefone blieben ebenfalls unangetastet. Wie die Polizei informierte, müssen der oder die Täter sehr leise vorgegangen sein, da die Hausbewohner während der Tat schliefen.

Gegen 4.20 Uhr wurden der Polizei vier herrenlose Mountainbikes gemeldet, die in der Nacht unbemerkt vor der Einfahrt eines Hauses in der Rathausstraße abgestellt worden waren. Ebenfalls am Montag fielen in Vinningen um kurz vor 5 Uhr vier Personen auf, die Häuser in Augenschein nahmen und dabei auch die Vorgärten betraten. Die Polizei vermutet, dass hier ein Zusammenhang bestehen könnte. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.