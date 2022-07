61 Abiturientinnen und Abiturienten des beruflichen Gymnasiums an der BBS Pirmasens feierten am Samstagabend in der Festhalle Abiball. Schulleiter Jörg Altpeter händigte zum letzten Mal in seiner Laufbahn die Zeugnisse der Hochschulreife aus.

Zwölf Absolventen des Technischen Gymnasiums (TG) und 49 des Wirtschaftsgymnasiums (WG) sind nun, wie es BBS-Schulleiter Jörg Altpeter formulierte, „die Speerspitze der deutschen Bildungselite“. Aktuell gehe es nicht mehr darum, Millionen an der Börse zu verdienen. Vielmehr brauche die Gesellschaft empathische Menschen mit Verständnis und Respekt vor anderen und der Umwelt, sagte er. Ausdrücklich dankte er den Absolventen für die Zugeständnisse während der Corona-Krise. Sie hätten wesentlich dazu beigetragen, dass ältere Menschen überleben können. Wenn sich zu diesen sozialen Fähigkeiten auch Fachkompetenz geselle, könne man gesellschaftliche Vorgänge verstehen, menschliche Entwicklungen bewerten und glaubhaft und überzeugend Gemeinschaft leben.

„Ich selbst hätte besser ein Technisches oder Wirtschaftsgymnasium besucht anstatt irgendein Abitur gemacht“, verblüffte Altpeter mit erfrischend unmissverständlicher Werbung für den Besuch (s)eines beruflichen Gymnasiums. „Abitur habt ihr alle, aber im Gegensatz zu mir habt ihr jetzt schon eine vertiefte Qualifikation für die großen Studienfächer oder Top-Ausbildungsplätze.“

Die Heimat nicht vergessen

Genau wie Oberbürgermeister Markus Zwick appellierte Altpeter, auch nach einer Ausbildung oder einem Studium die Heimat nicht zu vergessen. Die Berufsschule stehe in engem Kontakt zu den großen Unternehmen der Stadt, die dringend Diplomkaufleute, Ingenieure und Führungskräfte benötigten, um weiter zu bestehen. Eine besondere Ehre wäre es, den einen oder anderen als Lehrer an der BBS Pirmasens begrüßen zu können. Schließlich werde es demnächst einen großen Lehrermangel geben.

Die erfolgreichsten Abiturienten durften sich über Preise freuen: Das beste Abitur insgesamt hat TG-Absolvent Kilian Hofmann mit einem Notenschnitt von 1,0 abgelegt. Zugleich wurde er mit dem Physik-Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und dem Preis des Fördervereins für Mathematik ausgezeichnet. Das beste WG-Zeugnis hat mit 1,1 Eileen Schimmel erhalten, sie wurde darüber hinaus mit dem BBS-Preis für VWL ausgezeichnet. Preise des Fördervereins gingen auch an Annika Becker und Sophia Hagen (Englisch) sowie Michelle Caron (Deutsch), die BBS zeichnete Lisa Henzelmann (BWL) und Jonas Walter (Elektrotechnik) aus. Weitere Preise gingen an Elen Gevorgyan (Hugo-Ball-Preis), Annika Becker (evangelische Religion), Felix Schneider (katholische Religion) und Susanna Schwabauer (soziales Engagement).

Abiturienten

Technisches Gymnasium: Marie Barazandeh-Nejad, Kai Belferdi, Jaime Dahl, Lukas Göller, Kilian Hofmann, Marvin Kröher, Timo Müller, Oliver Schaaf, Felix Schneider, Mohamad Youssef Sharaf Dabbagh, Jona Walter.