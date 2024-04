Was haben ein Hund, ein Dienstmädchen und ein Hörrohr gemeinsam? Nun, sie alle sind mit dabei bei den „Theaterjuwelen“ im Wasgau-Theater. Am 6. April öffnet sich der Vorhang dort nämlich gleich dreimal.

Nachdem das Wasgau-Theater in Fischbach im Herbst vergangenen Jahres nach vier Jahren Pause sein Comeback feierte, geht es nun direkt weiter mit den nächsten Aufführungen. Dieses Mal wird jedoch nicht nur ein Stück gespielt, sondern gleich drei. Am Samstag, 6. April, 20 Uhr, feiern die „Theaterjuwelen“ Premiere. Konkret handelt es sich dabei um die Einakter „Hund im Hirn“, „Minna Magdalena“ und „Das Hörrohr“. Bis Ende Mai wird diese Reihe zehnmal zur Aufführung gebracht.

Es fehlen junge Mitglieder

Bereits 2007 hat es beim Wasgau-Theater einen Abend mit mehreren Einaktern gegeben. Damals standen knapp 20 Personen auf der Bühne – und damit fast das ganze aktive Ensemble. Diesmal stehen weitaus weniger Schauspieler zur Verfügung. „Aktuell haben wir leider nicht viele Aktive“, sagt der Vereinsvorsitzende Andreas Bastian – das Wasgau-Theater ist als Verein organisiert. „Die Jungen sind entweder studieren oder haben kleine Kinder und sind vermutlich erst wieder in ein paar Jahren mit dabei“, erklärt er. „Bei den Erwachsenen freuen wir uns, dass wir zwei neue Gesichter dazubekommen haben, die wir für die Einakter natürlich gleich verpflichtet haben.“ Was jedoch fehle, sei der Nachwuchs – also Kinder und Jugendliche. Denn die „Jungen“ seien mittlerweile auch schon alle Mitte 20 beziehungsweise Mitte 30. Bastian: „Deshalb würden wir uns freuen, wenn wir in der Vorweihnachtszeit – beim diesjährigen Märchen – auch neue Gesichter vorstellen dürften.“ Interessierte können sich direkt bei den Mitgliedern melden, über die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram oder über das Kontaktformular auf der Homepage.

Die Einakter „Hund im Hirn“ und „Minna Magdalena“, die am Samstag gezeigt werden, stammen aus der Feder von Curt Goetz, „Das Hörrohr“ von Karl Bunje. Karten für die Vorstellungen gibt es telefonisch unter 06393 67 09 777. Unter dieser Nummer findet samstags von 12 bis 15 Uhr der Kartenvorverkauf statt, außerhalb dieser Zeit kann auf den Anrufbeantworter gesprochen werden.

Weitere Termine

13. April, 20 Uhr

20. April, 20 Uhr

21. April, 16 Uhr

27. April, 20 Uhr

4. Mai, 20 Uhr

11. Mai, 20 Uhr

18. Mai, 20 Uhr

19. Mai, 16 Uhr

25. Mai, 20 Uhr

Adresse: Gewerbepark 2, Fischbach bei Dahn, Petersbächel