In dieser Woche öffnen die meisten Museen in der Region wieder. Der Einlass ist jedoch beschränkt, da nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern pro Museum und pro Raum (mit Maske) eingelassen werden darf.

So dürfen sich zum Beispiel im Pirmasenser Forum Alte Post nur 40 Personen gleichzeitig aufhalten. Im Hauensteiner Schuhmuseum mit einer Fläche rund 2500 Quadratmeter sind 100 Personen zugelassen – 25 pro Etage. In die recht weitläufige Saarbrücker Stadtgalerie am Sankt-Johanner-Markt dürfen 20 Kunstinteressierte zur gleichen Zeit – eine Zahl, die aber auch außerhalb der Corona-Einschränkungen nur sehr selten erreicht wird.

Zweibrücken

Stadtmuseum, seit 12. Mai

Pirmasens

Forum Alte Post, 14. Mai

Stadtmuseum, 14. Mai

Kaiserslautern

Museum Pfalzgalerie, 14. Mai

Hauenstein

Schuhmuseum, seit 11. Mai

Saarbrücken

Saarlandmuseum, 15. Mai

Moderne Galerie, 15. Mai

Historisches Museum Saar, 15. Mai

Stadtgalerie, seit 9. Mai

Bexbach

Bergbaumuseum, seit 12. Mai

Völklingen

Weltkulturerbe, 15. Mai

Neunkirchen

Städtische Galerie, 30. Mai

Museen außerhalb der Region:

Dortmund

Deutsches Fußballmuseum, seit 7. Mai

Frankfurt

Schirn Kunsthalle, seit 6. Mai

Städel Museum, seit 9. Mai

Liebieghaus, seit 9. Mai

Gronau

Rock'n'Pop-Museum, seit 5. Mai