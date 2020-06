Drei freilaufende Ziegen wurden am Montagabend gegen 21 Uhr der Polizei gemeldet. Die Tiere standen auf der B10 in Höhe der Ausfahrt Beckenhof. Nach Auskunft der Polizei nahm sich eine Tierrettungsorganisation der Ziegen an und wartet nun darauf, dass sich der Eigentümer meldet. Rückfragen an die Pirmasenser Polizei, Telefon 06331/5200.