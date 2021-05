Bluesrock war am Donnerstag beim Pirmasenser Musiksommer im Neufferpark vor rund 250 Besuchern angesagt – gespielt von der Crazy Heart Connection.

Vor drei Wochen sind Bandmitbegründer Michael Glöckner (Gesang und Gitarre) und die Bassistin Sabine Khoury überraschend aus der Connection ausgestiegen, weshalb kurzfristig Ersatz gesucht werden musste. Und der wurde zumindest für den Bass mit Michael Schwartz auch gefunden. Und Stammgitarrist Sascha Giro übernahm nach Glöckners Ausstieg alle Gitarrenpassagen.

Beschreibt die Formation ihren Sound als eine Mixtur aus Blues, Rock und Folk plus psychedelischer Elemente, so war im Neufferpark doch der Bluesrock dominant. Dabei bestand das Programm je zur Hälfte aus Eigenkompositionen und bekannten Coversongs.

Schon der Konzertbeginn mit den eigenen Liedern „Born With The Blues“, bei dem Drummer Marc Kambach gekonnt als Leadsänger auftrat, und dem flotten „Travelin’“ mit Dani Eger am Mikrofon, machte deutlich, dass hier eine kompetente Kapelle am Werk ist. Das nachfolgende „Love Is A Lie“ von Beth Hart war für die Front-Lady Eger maßgeschneidert. Sie überzeugte mit imponierend emotionalem Gesang und heimste dafür auch großen Applaus ein. Beim eigenen Song „Bleach Blonde Bottle Blues“ suchte sie den Publikumskontakt und animierte erfolgreich zu Mitsingspielchen. Den Dolly Parton-Ohrwurm „Jolene“ servierte sie dann doch eher in der wohlbekannten Version von Miley Cyrus. Zweifellos ein absoluter Publikumsliebling an diesem Abend. Dass sich Eger mit dem balladesken „Make You Feel My Love“ zudem einen Song des britischen Superstars Adele aussuchte, sprach für das mittlerweile große Selbstvertrauen der talentierten Sängerin.

Mit dem Zweibrücker Michael Wack („Blues Himmel“) wurde auch ein Gastmusiker auf die Bühne gebeten. Gekonnt demonstrierte er sein Spiel auf der Slide-Gitarre. Neben weiteren eigenen Liedern wurden auch Hits wie „Rollin´ In The Deep“ (Adele), das kernig-hypnotische „Digging My Grave“ (Bradley Cooper) aus dem Kino-Hit „A Star Is Born“ sowie die Rock’n’Roll-Nummer „Don’t Wanna Be Lonley Tonight“ von Jerry Lee Lewis präsentiert, bei der sich Bassmann Schwartz auch als guter Sänger auszeichnete. Und so spielte sich die Band an diesem Abend phasenweise geradezu in einen kleinen Rausch.