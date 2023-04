Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen neunfacher sexueller Nötigung seiner Ehefrau verurteilte das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einen 56-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Er muss 500 Euro an das Pirmasenser Frauenhaus zahlen. Der Fall gab Einblicke in andere Kulturkreise.

Kennengelernt hatten sich der Angeklagte, der aus dem Nahen Osten stammt, und seine heute 40-jährige studierte Ehefrau, die aus einem islamisch geprägten Land der ehemaligen Sowjetunion stammt,