Im Kampf gegen die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners setzt die Stadt Pirmasens auf Prophylaxe. Ein beauftragtes Spezialunternehmen behandelt ab Donnerstag, 23. April, Bäume auf Schulhöfen, Spielplätzen und auf Kindergärten-Arealen.

Dazu werden die Eichen mit einem Nebel aus biologischen Spritzmitteln eingesprüht, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das ökologisch unbedenkliche Biozid werde nach Angaben des Herstellers auf Basis von Bakterien produziert. Zum Besprühen der Bäume verwende das Unternehmen ein Gerät, das einer Schneekanone gleicht. Der Sprühnebel sorge dafür, dass die Raupen aufhören zu fressen und dann sterben. Für Menschen und Haustiere sei das Biozid unbedenklich.

Der Eichenprozessionsspinner ist für Menschen wie Haustiere gefährlich. Die Brennhaare der Schmetterlingsraupe können Allergien und Asthma auslösen. Um eine weitere Ausbreitung wirksam einzudämmen, hofft die Stadtverwaltung auf die Mithilfe der Bürger. Wer auf öffentlichen Flächen wie Park- und Grünanlagen, auf Friedhöfen oder Spielplätzen ein Nest entdeckt, wird gebeten den Standort des betroffenen Baums unverzüglich dem Garten- und Friedhofsamt unter 06331 551110 oder per E-Mail an gartenamt@pirmasens.de zu melden.

Was tun, wenn Nester auftreten?

Geschulte Mitarbeiter des Wirtschafts- und Servicebetriebs der Stadt Pirmasens (WSP) kümmern sich laut Verwaltung auf öffentlichen Flächen um die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, sollten weitere Nester auftreten. Mithilfe eines Spezialstaubsaugers würden die Schädlinge und Nester mechanisch entfernt. Die Methode sei aufwendig, bietet aber den Vorteil, gegen Larven in allen Entwicklungsstadien wirksam zu sein.

„Tritt der Eichenprozessionsspinner auf Privatgrundstücken auf, ist der Eigentümer zur Beseitigung verpflichtet, wenn die Allgemeinheit gefährdet ist“, schreibt die Stadtverwaltung. Allerdings rät sie Privatpersonen davon ab, dies selbstständig zu tun. Mit der Beseitigung solle vielmehr eine Fachfirma zur Schädlingsbekämpfung beauftragt werden.

Stadtverwaltung verweist auf Hintergrund und Gefahren

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Forstschädling, der bevorzugt und überwiegend Eichen befällt. Der Falter ist unscheinbar graubraun gefärbt und hat braune Linien auf seinen Flügeln. Seine Eier legt er vorzugsweise an glatten Rindenstellen freistehender älterer Eichen ab. Der Schmetterling, ein ungefähr 25 Millimeter großer Nachtfalter, ist an sich völlig harmlos. Er fliegt von Ende Juli bis Anfang September. Wenn die samtartig behaarten Raupen geschlüpft sind, fressen sie in großen Verbänden die austreibenden Eichenblätter. Sie durchlaufen bis zur Verpuppung fünf bis sechs Entwicklungsstadien, wobei sie jedes Mal ihre alte Haut abwerfen. Die Raupen ziehen sich tagsüber sowie auch zur Häutung in sogenannte Gespinstnester (Durchmesser bis zu einem halben Meter) zurück. Gegen Abend, mit Einbruch der Dunkelheit, begeben sich die Raupen von dort prozessionsartig auf erneute Nahrungssuche in die Baumkronen.

Eine akute gesundheitliche Gefährdung für den Menschen geht von den sehr feinen Haaren der Raupen aus. Ab der dritten Häutung bilden sie zusätzlich zu ihren langen sichtbaren Haaren rund 600.000 nur 0,1 bis 0,25 Millimeter lange Brennhaare, die das Eiweißgift Thaumetopein enthalten. Damit schützt sich die Raupe vor Fressfeinden. Der Kontakt mit den Haaren führt zu starken Reizungen und allergischen Reaktionen von Haut und Atemwegen. Zu den Begleiterscheinungen zählen Schwindelgefühl, Fieber und Müdigkeit. Die Raupenhaare behalten ihre giftige Wirkung jedoch über einen lange anhaltenden Zeitraum. Dabei stellen gerade die alten, noch am Baum verbliebenen Gespinstnester eine anhaltende Gefahrenquelle dar.