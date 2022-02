Die beiden jüngsten Stürme „Ylenia“ und „Zeynep“ haben auch im Wasgau Spuren hinterlassen. Am Samstag haben Busenberger festgestellt, dass er auf dem jüdischen Friedhof oberhalb des Dorfes einen Baum umgeworfen hat. Die etwa 20 Meter hohe Eiche fiel hierbei in die Grabreihen und beschädigte mehrere Grabstellen, Grabsteine wurden umgerissen oder brachen ab. Wie Ortsbürgermeister Christof Müller mitteilt, werden die Busenberger den Schaden bei einem Arbeitseinsatz in Eigenleistung wieder beheben. „Wir müssen erst mal sehen, wie wir den Baum gefahrlos und behutsam wegkriegen, ohne weitere Schäden zu verursachen. Erst dann wird man das genaue Ausmaß des Schadens erkennen“. Bei einer Ortsbesichtigung war zu erkennen, dass zwischen fünf und zehn Grabsteine in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnten.