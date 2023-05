Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sich für die Pflegekräfte in der Region Südwestpfalz und ihre Belange einsetzen, ist das Ziel der Kandidaten, die sich in der Südwestpfalz für einen Sitz in der Vertreterversammlung der Pflegekammer des Landes Rheinland-Pfalz bewerben. Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz ist die erste berufsständische Vertretung für Pflegende in Deutschland.

Gute Pflege sicherstellen: So lautet das Ziel der Interessensvertretung der Pflegekräfte. Die Kammer will für ihre Mitglieder, die in den verschiedensten Pflegebereichen tätig