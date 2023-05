Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir haben eher eine U20 als eine U23.“ So beschreibt der Trainer des FK Pirmasens II, Martin Gries, seine abermals verjüngte Mannschaft, die am Sonntag um 15 Uhr bei der SG Eintracht Bad Kreuznach in die neue Fußball-Verbandsligasaison startet.

„Die Jungs brauchen noch viele Spielminuten“, weiß Gries um das Routine-Defizit. Nur Co-Spielertrainer Christopher Ludy (27) und Keeper Benedikt Fath (24) sind vom eigentlichen