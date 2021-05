In vollem Gange sind die Abrissarbeiten an einem früheren Wohnblock der US-Siedlung „Bunker Hill“. Das stark herunter gekommene Gebäude in der Marie-Curie-Straße war gedacht als Erweiterung des Prüf- und Forschungsinstituts, der Hochschule oder als weiteres Studentenwohnheim.

Investoren gab es auch, die jedoch wegen des extrem schlechten Zustands des Gebäudes wieder absprangen. Unter anderem hatte sich im Innern eine Taubenkolonie durch die eingeschlagenen Fenster eingenistet, die so bedenkliche Ausmaße angenommen hatte, das schon der Tierschutz ein Eingreifen forderte. Der Abriss wird billiger als die Verwaltung ursprünglich beim Beschluss für den Rückbau im Juni 2020 dachte. Eine von 20 Anbietern genutzte Ausschreibung brachte ein Angebot über 386.000 Euro. Die Verwaltung hatte mit 700.000 Euro gerechnet. Das Gebäude liegt zwischen dem Baukompetenzzentrum und dem Studentenwohnheim.