Pater Heinz Klapsing (81), der 17 Jahre als Seelsorger in Pirmasens wirkte, ist verstorben. Der katholische Geistliche war von 1972 bis 1995 zunächst als Kaplan in Christ König, später als Pfarrer in St. Anton tätig. Außerdem wirkte der gebürtige Gelsenkirchener als Fortbildungsleiter für Religionslehrer und Katecheten im Bistum Speyer. Am 1. November 1978 wurde er zum Pfarrer in St. Anton ernannt. Klapsing war Mitglied einer Ordensgemeinschaft. Die sogenannten Arnsteiner Patres erprobten in Pirmasens damals ein Leitungsmodell in der Seelsorge mit vier bis sechs Ordensangehörigen. In einem Nachruf der Arnsteiner Patres heißt es nun, Klapsing habe in diesen Jahren das Pfarrhaus von St. Anton zum Mittelpunkt neuer seelsorglicher Erfahrung und Perspektiven gemacht. Nach seiner Zeit in Pirmasens übernahm Klapsing für seinen Orden weitere Aufgaben, über viele Jahre in leitender Position. Der Geistliche ist am 4. November verstorben und wurde in Werne bestattet. Die hiesigen Katholiken gedenken ihm bei einer Andacht am Freitag, 13. November, um 18 Uhr in St. Anton sowie bei einem Sterbeamt am Sonntag, 6. Dezember.