Vor genau hundert Jahren wurde der Pirmasenser Heinz Zoller geboren. Zu seinem Jubiläum am Dienstag blickt er zurück auf viele Erlebnisse. Für Kömmerling baute er Werke in Frankreich und Brasilien auf, war oft auf Reisen, doch Zoller kehrte immer wieder gerne in seine Heimatstadt zurück.

Der Pirmasenser Heinz Zoller, langjähriger Chef der Kömmerling Chemische Fabrik, wird am Dienstag, 4. Mai, 100 Jahre alt. Zu den bekanntesten Weggefährten des Jubilars gehörte der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens, Karl Rheinwalt, mit dem ihn eine tiefe Freundschaft verband. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ blickt Heinz Zoller auf sein Leben zurück.

Am 4. Mai 1921 in Pirmasens geboren, zog es Zoller nach seinem Abitur, das er an der Oberrealschule (dem heutigen Leibniz-Gymnasium) ablegte, nach Dresden, wo er Chemie studierte. Noch vor dem Abschluss wurde der Pirmasenser in die Wehrmacht einberufen, wo er eineinhalb Jahre am Afrikafeldzug unter Militärkommandeur Erwin Rommel beteiligt war. „Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war ich dann lange in Kriegsgefangenschaft, zuerst in den USA, dann in England“, erinnert sich der Jubilar.

Ein paar Jahre in Brasilien gelebt

Seine mittlerweile verstorbene Frau Lieselotte, die in diesem Jahr ebenfalls ihren 100. Geburtstag feiern würde, lernte Zoller in den Wirren des Krieges kennen. Der einzige Sohn der beiden, Hans-Dieter, erblickte 1944 das Licht der Welt. „Als ich aus der Kriegsgefangenschaft kam, nahm ich mein Chemie-Studium wieder auf, dieses Mal in Mainz. Danach verschlug es mich beruflich nach Zweibrücken, bevor mich die Kömmerling von meiner damaligen Firma abwarb“, erzählt Zoller weiter.

Nun hatte er beruflich wieder mit seiner Heimatstadt zu tun, der er bis heute treu geblieben ist – denn obwohl Zoller viel Zeit in deutschen Großstädten und im Ausland verbracht hat, sei er immer wieder gerne nach Pirmasens zurückgekommen. „Nach dem Zweiten Weltkrieg begann Kömmerling mit dem Export seiner Kleb- und Kunststoffe sowie dem Aufbau ausländischer Standorte. So entstanden im Jahr 1954 Werke in Frankreich und Brasilien, die ich aufgebaut habe“, erinnert sich der Diplom-Ingenieur. Auch Vorträge, die er während seines Berufslebens hielt, führten ihn und seine Frau durch die ganze Welt. „Tatsächlich war es für uns nie eine Option, Pirmasens ganz den Rücken zu kehren. Wir lebten einige Jahre in Brasilien, aber dort hat es meiner Frau ganz und gar nicht gefallen“, erzählt der 100-Jährige lachend. Noch heute wohnt er in seinem Haus auf der Ruhbank, das er einst für sich und seine Familie hat bauen lassen.

Kollegen von Kömmerling vergessen ihn nicht

Als der ehemalige Oberbürgermeister Karl Rheinwalt noch lebte, pflegte Zoller guten Kontakt zum Stadtoberhaupt. „Seit unserer Jugend waren wir befreundet, da wir in etwa das gleiche Alter hatten. Ich weiß noch, wie ich ihm vorgeschlagen habe, eine Straße im Schachen nach Emil Kömmerling zu benennen“, berichtet der Jubilar. Der ehemalige Vorsitzende des Industrieverbands Klebstoffe war ebenfalls maßgeblich daran beteiligt, die Ausbildung zum Chemielaboranten nach Pirmasens zu holen. „Dafür wurde in Pirmasens eine Klasse in der Berufsschule eingeführt, die es in dieser Form bislang nur in Ludwigshafen gab“, erzählt Zoller, der in jüngeren Jahren auch als Lehrkraft für Chemie und Physik an der Deutschen Schuhfachschule fungierte.

Im Mai 1986, Zoller war damals 65 Jahre alt, folgte der Ruhestand – doch in ein Loch fiel er nach einem arbeits- und erfolgreichen Berufsleben nach eigenen Worten nicht. „Mit meiner Frau Lieselotte unternahm ich ausgedehnte Wanderungen durch unsere schöne Pfalz und reiste viel. Zur Belegschaft von Kömmerling pflege ich weiterhin einen guten Kontakt. Viele von ihnen, sofern sie noch leben, rufen mich heute noch an oder besuchen mich“, erzählt der Jubilar stolz. Nur auf die Frage, was das Geheimnis seines hohen Alters sei, weiß Zoller nicht so recht zu antworten. Wahrscheinlich habe er einfach nur Glück gehabt, meint er bescheiden. „Um mich über meine Heimatstadt zu informieren, lese ich täglich die Zeitung. Das hält mich dann im Kopf noch fit“, erzählt der Senior.