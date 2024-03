Der frühere Bauhof in Lemberg ist verkauft. Bei der Versteigerung am Samstagmorgen erhielt ein Bieter für etwas mehr als 100.000 Euro den Zuschlag. Der schwer sanierungsbedürftige Gebäudekomplex mit 1700 Quadratmetern Grundstück war auf 55.000 Euro geschätzt worden. Der Verkauf war im Vorfeld als schwierig gewertet worden, da das Gelände im Außenbereich ist und außer Lager kaum weitere Verwendungsmöglichkeiten gestattet sein dürften. Die Maschinenhallen und ein kleiner Sozialraum waren bis zum vergangenen Jahr Sitz des Bauhofs der Gemeinde, der inzwischen in einem über eine Million Euro teuren Neubau im Gewerbegebiet zu finden ist. Bürgermeister Martin Niebuhr zeigte sich am Samstag sehr zufrieden mit dem Verkaufsergebnis. Bei der Versteigerung seien viele Interessenten gewesen. Letztlich mitgeboten hätten jedoch wenige. Der Verkauf muss noch vom Gemeinderat genehmigt werden.