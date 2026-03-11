Ilona Wendel hat jahrzehntelang als Kassiererin im Supermarkt gearbeitet. Im Spontaninterview hat sie mit Tanja Daub über ihre Erlebnisse gesprochen.

Guten Tag! Können Sie mir ein bisschen was über sich erzählen?

Ich bin Ilona Wendel und komme aus Pirmasens. Seit sechs Jahren bin ich Rentnerin, obwohl ich die ganze Zeit nebenher noch ein bisschen was gearbeitet habe, weil es mir Spaß gemacht hat.

In welchem Bereich haben Sie gearbeitet?

Ich war Kassiererin in einem Supermarkt. Das habe ich auch gelernt.

Da lernt man auch viele unterschiedliche Charaktere von Menschen kennen!

Oh ja! Das stimmt. Es gibt auch eine Menge Kunden, die einen an der Kasse ignorieren. Die haben mich wie Luft behandelt. Da war ich immer besonders freundlich und sagte laut „Hallo“.

„Grad selääds“ sagt man in der Pfalz …

Genau! Auf diese Art und Weise konnte ich den ein oder anderen ein bisschen erziehen. Das hat dann irgendwann auch geklappt. Was ich aber ganz schlimm finde, ist, wenn sie einen Knopf im Ohr haben und an der Kasse telefonieren. Das auch lautstark, damit es jeder mitkriegt. Das ist ganz, ganz schlimm.

Sie haben im Laufe der Jahre eine Menge Artikel über die Kasse gezogen. Waren Sie da auch Beobachterin und haben Rückschlüsse auf die Persönlichkeit der Kunden gezogen?

Nicht zwingend! Mir war eigentlich immer egal, was die Leute kaufen. Außer eben bei Jugendlichen, wenn sie Zigaretten und Alkohol kaufen wollten. Da war ich konsequent und habe den Ausweis verlangt. Da haben sich manche drüber lustig gemacht, weil sie alt genug waren, aber nicht so ausgesehen haben. Die, die nicht alt genug waren, waren meistens locker und haben das akzeptiert.

Und es vielleicht in einem anderen Laden probiert …

Klar! Ich habe ein einziges Mal einen Testkauf vom Ordnungsamt gehabt. Das war ein Mädchen, so richtig aufgemotzt. Ich habe sie angeguckt und war im Zweifel. Sie wollte eine Flasche Sekt kaufen. Da dachte ich: „Ja gut, das wird hinkommen.“ Gleich drauf ist das Ordnungsamt reingekommen und hat mich auf den Fehler aufmerksam gemacht. Da habe ich eine Verwarnung bekommen.

Das Alter von Jugendlichen kann man heute auch schwer einschätzen …

Viele sehen heute älter aus, als sie sind. Und wenn es eine Strafe gibt, zahl ich das und nicht das Geschäft! Das muss nicht sein. Außerdem wäre ich auch nicht begeistert, wenn das meine Kinder wären, die Alkohol und Zigaretten kaufen wollen.

Vermissen Sie manchmal ihren Beruf noch?

Nein, jetzt gar nicht mehr. Der Punkt kommt irgendwann. Ich habe im letzten Oktober gekündigt, weil ich das in der Rente immer so lange machen wollte, wie ich Lust habe. Jetzt ist das okay. Ich wundere mich manchmal selbst, weil ich meinen Beruf geliebt habe, vor allem den Umgang mit Menschen.