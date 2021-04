Der Unternehmer Peter Mrosik hat in Pirmasens eine seit Jahrzehnten großteils leerstehende Schuhfabrik gekauft. Er will dort auf 4500 Quadratmetern „bezahlbaren Wohnraum für Jedermann“ bieten. Bis zu 51 Wohnungen sind geplant, die schon Ende 2022 bezugsfertig sein sollen. Mrosik ist Eigentümer der Firma Profine, einer der weltweit führenden Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und -Haustüren. Der Firmensitz ist in Pirmasens. In der Südwestpfalz beschäftigt Mrosik deutlich über 1000 Mitarbeiter, ein weiterer Standort des Unternehmens ist Berlin. Die Profine GmbH ist mit ihrer Marke Kömmerling seit 2014 Partner des 1. FSV Mainz 05 und seit 2015 auf der Trikotbrust des Fußball-Bundesligisten. Mrosik hat die ehemalige Schuhfabrik Ohr mit den Wadgasser Unternehmern Markus und Andreas Wirth gekauft. Sie sprechen von einem „knapp zweistelligen Millioneninvest“.