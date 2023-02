Die ehemalige Pirmasenser CDU-Stadträtin Nortrud Hummel ist am Donnerstag nach kurzer Krankheit gestorben. Das teilte der Kreisvorsitzende Denis Clauer mit. Hummel hatte von 1994 bis 2002 die Berufsbildende Schule in Zweibrücken geleitet. Sie gehörte der CDU-Fraktion im Stadtrat von 1999 bis 2009 an, so der Kreisverband. Die Pädagogin vertrat ihre Partei in vielen Ausschüssen und engagierte sich lange Jahre ehrenamtlich im Kreisvorstand. Ebenso war sie stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion sowie im Vorstand der Seniorenunion.