Bluttat in der Winzler Straße: Ein Mann soll seine Frau getötet haben. Das Paar ist seit 2018 verheiratet. Zuletzt sollen sie viel gestritten haben. Was bislang bekannt ist.

Der Verkehr rollt vorbei. Ein paar Tropfen fallen vom Himmel. Passanten mit Hunden sind zu sehen. Alles ganz normal. Oder? Einen Tag nach der schlimmen Tat erinnert auf den ersten Blick nichts daran, was sich hier ereignet haben soll. Rund 30 Stunden vorher sieht es in der Winzler Straße noch ganz anders aus. Eine Anwohnerin berichtet von einem „großen Aufgebot“. Ein anderer Nachbar erzählt von einer „großen Show“, die sich am Montag in der Straße abgespielt haben soll. Die Polizei ist vor Ort. Und auch Sanitäter.

Die Rettungskräfte kommen jedoch zu spät. Ein 43-jähriger Mann soll den Angaben der Polizei zufolge seine 52-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung erstochen haben. Der Mann wurde um etwa 12.15 Uhr von einem Großaufgebot der Polizei festgenommen. Im Polizeibericht heißt es, das sei in Tatortnähe geschehen. Vor Ort ist zu hören, dass er sich wohl in der Nähe eines Baumes auf der gegenüberliegenden Straßenseite versteckt haben soll. Zeugen berichten, dass die Polizei auch an anderer Stelle nach ihm gesucht haben soll. Und zwar im Wohnmobil des Mannes. Das Fahrzeug steht auch einen Tag nach der Tat noch in der Nähe des Tatorts.

Im Internet als glückliches Paar posiert

Die Frau hat nach dem, was bislang bekannt ist, eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Mit ihrem jetzigen Mann soll sie seit Herbst 2018 verheiratet gewesen sein. Im Internet findet sich ein Foto des Hochzeitspaares. Sie trägt ein schulterfreies Kleid, er ist ebenfalls ganz in weiß gekleidet. Das Sakko hat der deutlich jüngere Mann lässig über seine rechte Schulter geworfen. Sie hält einen bunten Hochzeitsstrauß in der linken Hand. Das Paar umarmt sich und lächelt den Fotografen an.

Diese Idylle hat in der jüngsten Zeit offenbar nicht mehr existiert. Es habe öfter Streit gegeben, wird erzählt. Eine Nachbarin, die die Verhaftung hautnah miterlebt hat, sagt: „Es ist schrecklich und ich habe Angst.“ Die Frau wohnt ein paar Häuser weiter, kannte das Ehepaar flüchtig. Den in Untersuchungshaft sitzenden Tatverdächtigen beschreibt sie als eifersüchtig, ihr gegenüber habe er sich aber immer freundlich verhalten.

Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich mit Informationen zu diesem Tötungsdelikt auf Anfrage noch sehr zurück. Sie verweisen auf das „außerordentlich frühe Stadium der Ermittlungen“. Dem 43-Jährigen wird demzufolge vorgeworfen, am Montag am späten Vormittag seine Ehefrau mit einem Messer traktiert zu haben. Die Staatsanwalt spricht von einer Tötungsabsicht. Nach einer vorläufigen Obduktion verblutete die 52-Jährige nach dem Messerangriff. Die Polizei sicherte den Tatort am Montag bis in den späten Abend ab. Der Verdächtige macht von seinem Schweigerecht Gebrauch. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Auf Nachfrage informiert die Staatsanwaltschaft, dass sowohl der Beschuldigte als auch die Verstorbene deutsche Staatsangehörige seien. Der 43-Jährige sei bis Montag noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten.

Liebe findet jähes Ende

Das Paar lebte in einem Mehrfamilienhaus. Nach Informationen dieser Zeitung betätigte sich der Angeklagte dort auch als Hausmeister. Während bei der Recherche vor Ort am Nachbarhaus gerade Essen von der Tafel geliefert wird, scheint die Situation in dem Haus, in dem sich die Tat abgespielt haben soll, nicht ganz so sozial heikel zu sein. Das Paar soll Besitzer der gemeinsamen Wohnung gewesen sein. Nebenan wird eine vergleichbare Wohnung für 79.000 Euro angeboten. Das Paar war im vergangenen Sommer noch zusammen in Venedig. Die Stadt gilt als eine der romantischsten Städte der Welt und wird oft als „Stadt der Liebe“ bezeichnet. Die Beziehung des 43-Jährigen zu seiner Frau hat hingegen am Montag ein jähes Ende gefunden.