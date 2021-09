Mit einem Fantreffen und der Dauerkartenausgabe startet der EHC Zweibrücken am Sonntag offiziell in die Saison 2021/22. Am Abend steigt das Testspiel gegen die „Eisbären“ aus Eppelheim. Mit dabei sind auch zwei alte Bekannte.

Ab 11 Uhr beginnen beim Eishockey-Regionalligisten der „Frühschoppen“ des Stadionfests und die Dauerkartenausgabe. Die ersten 150 Fans, die sich eine Saisonkarte abholen, bekommen noch ein Fünf-Liter-Fass mit Bier eines Sponsors obendrauf, teilt der Verein mit. Bis 16 Uhr können die Tickets erworben werden. Mitzubringen sind: Personalausweis, Impfnachweis, negativer PCR-Befund oder ärztliches Attest und gegebenenfalls ein Ermäßigungsnachweis.

Ab 16.15 Uhr erfolgt der Einlass in die Halle, ab 16.30 Uhr die Präsentation der neuen Mannschaft. Zu der gehören auch weiterhin Dustin Bauscher und Christian Werth. Beide haben ihre Kontrakte bei den Zweibrücker Hornets verlängert, wie der Verein mitgeteilt hat.

Bauscher erlernte den Eishockeysport im Nachwuchs der Frankfurter Löwen. Danach konnte er in Hannover, Diez-Limburg und Lauterbach auch höherklassig Spielerfahrung sammeln, ehe er 2019 bei den Hornets anheuerte. Er besticht durch sein Körperspiel und seinen starken Schuss. Seit 2019 hat der gebürtige Frankfurter 21 Partien für die Schwarz-Gelben absolviert und konnte 21 Scorerpunkte verbuchen (14 Tore/ 7 Vorlagen).

Werth kam schon 2018 aus Mannheim nach Zweibrücken und verpasste seitdem keine einzige Partie. In 51 Spielen erzielte er 53 Scorerpunkte (25 Tore / 28 Vorlagen). Für die Nummer 90 sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, in seine vierte Saison im Hornets-Trikot zu gehen, heißt es von Vereinsseite. „Ich fühle mich hier total wohl“, sagt der Angreifer.

Um 18 Uhr erfolgt dann der Anpfiff zum Testspiel gegen die Eppelheimer Eisbären. Der Eintritt kostet sechs Euro, es gilt in Halle und Foyer die 3G-Regel.