ZWEIBRÜCKEN. Die Klasseneinteilung und der Modus für die neue Saison in der Eishockey-Regionalliga stehen. Der EHC Zweibrücken soll am 1. Oktober in die neue Runde starten und trifft da auf einen neuen, aber doch gut bekannten Gegner. Zudem gibt es weitere Neuigkeiten in Sachen Kaderplanung.

Neben den Zweibrückern, die sich selbst als Hornets bezeichnen, treten in diesem Jahr neun weitere Mannschaften in der Regionalliga Südwest an. Zu den Mannschaften, welche in der vergangenen Spielzeit schon in dieser Gruppe antraten, stößt die Zweitvertretung der Wölfe Freiburg.

Gespielt wird in einer Einfachrunde, also ohne Rückspiele. Dies deshalb, da die Liga mit einigen Spielverlegungen aufgrund der Corona-Problematik rechnet und so flexibler auf aufkommende Probleme reagieren kann. Nach dem Start am 1. Oktober soll bis Ende Januar die Hauptrunde abgeschlossen sein. Anschließend sollen die besten acht Teams im Februar und März den Meister im altbekannten Play-off-Modus ausspielen.

Die zweite Mannschaft des EHC Zweibrücken tritt in der Landesliga Baden-Württemberg an.

Eine Neuigkeit in Sachen Kaderplanung gibt es bei den Hornissen auch: Claudio Schreyer spielt weiter in der Rosenstadt. Dieser hatte in den zwei Spielen der abgebrochenen Saison 2020/2021 sieben Scorerpunkte erzielt, darunter vier Tore gegen die Rebels Stuttgart beim 5:4-Heimsieg.

Etwas Wasser muss dennoch in den Wein geschüttet werden: Noch ist nicht gesichert, dass der Mann mit der Nummer 8 in jedem Spiel dem EHC zur Verfügung stehen wird. Die berufliche Weiterentwicklung des 2019 aus Heilbronn geholten Spielers macht es diesem nur möglich, bis zum Jahresende verlässlich zu planen. „Was danach ist, wird sich zeigen. Klar ist: Mein Spielerpass bleibt in Zweibrücken und ich werde alles dafür tun, so oft wie möglich auf dem Eis zu stehen.“ Seit 2019 hat Schreyer in 21 Partien 34 Scorerpunkte (15 Tore/19 Vorlagen) erzielt.