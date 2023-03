Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der EHC Zweibrücken bleibt in der Eishockey-Regionalliga der Angstgegner des Stuttgarter EC.

Die „Hornets“ festigten mit dem 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) am Sonntagabend in der heimischen Ice Arena gegen die Stuttgarter „Rebels“ und nun 18 Punkten Rang drei in der Tabelle hinter Spitzenreiter