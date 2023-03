Der EHC Zweibrücken ist Meister der Eishockey-Regionalliga. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralf Wolf im entscheidenden fünften Spiel der Finalserie mit 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) gegen die Stuttgart „Rebels“ durch. Der Sieg fiel ob der Zweibrücker Überlegenheit noch zu knapp aus. Bereits in der siebten Minute brachte Maximilian Dörr den EHC vor 1200 Zuschauern in der ausverkauften Zweibrücker Eishalle in Führung. Diese baute Stephen Bürstle vier Minuten später aus. Kurzzeitig verlor Zweibrücken dann im zweiten Drittel den Überblick in der Defensive, was Stuttgart nutzte, um die Partie wieder auszugleichen (23., 24.). Die Zweibrücker ließen sich dadurch nicht verunsichern, nahmen das Heft wieder in die Hand und kamen postwendend zu zwei weiteren Treffern durch Dörr (25.) und Matthew Schön (28.). Im Schlussdrittel waren die Gastgeber dem fünften Treffer näher als die Gäste dem Anschluss.