Der FK Pirmasens II hat mit einem 4:2 (1:1) beim TuS Marienborn die Abstiegsränge der Fußball-Verbandsliga wieder verlassen.

In dem Mainzer Stadtteil gerieten die Pirmasenser am Sonntag in der 21. Spielminute durch einen Treffer von Armin Paulus in Rückstand. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf und einer Flanke von Henry Fieger glich Niklas Wangler sechs Minuten später zum 1:1 aus. Offensivspieler Kristof Scherpf brachte „die Klub“ kurz nach der Pause in Führung. „Wir waren einfach effektiver“, sagte FKP-Kapitän Fieger zu diesem Tor nach einem Konter.

Auch das 3:1 gelang den Pirmasensern nach einer Balleroberung und schnellem Angriffszug. Scherpf stürmte über links nach vorne, passte zu Ben Berger, dieser brachte Nils Strassel in Position, der nach einer Stunde zum 3:1 einschob. Zwar kam Marienborn durch ein Tor von Mateo Trapp noch mal ran (63.), hatte aber auch in der Folge keine großen Chancen mehr.

Auf Konter gelauert

„Das Spiel hat sich nicht besonders verändert. Wir haben auf Fünferkette umgestellt und auf den entscheidenden Konter gelauert“, erklärte Feiger. In der letzten Spielminute, als Marienborns Schlussmann Paul Bienefeld bei einer Ecke für seine Mannschaft aufgerückt war, eroberte der FKP II den Ball, und Strassel schoss aus 30 Metern ins verwaiste Tor ein. Fiegers Fazit: „Marienborn hatte mehr Spielanteile, aber wir haben alles souverän wegverteidigt.“ Nächsten Sonntag erwartet das Team von Trainer Jens Mayer den punktgleichen SV Steinwenden auf der Husterhöhe.