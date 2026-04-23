Das Interesse an Münzen als Wertanlage hat zugenommen, erzählt Wilfried Klug, der Vorsitzende der Münzfreunde Pirmasens. Auf der Fachmesse gibt es Tipps.

Wilfried Klug organisiert seit 1971 die Fachmesse für Münzen in Pirmasens. Von Anfang an habe die Messe ein überregionales Publikum angezogen. Auch in diesem Frühjahr rechnet Klug mit einem großen Zulauf – größer vielleicht als in den Jahren zuvor. Die Messe im vergangenen Herbst habe zu den stärksten seit langer Zeit gehört, berichtet der 86-jährige Münzexperte. „Der Münzmarkt hat durch die weltpolitischen Unsicherheiten neuen Zulauf gefunden“, so Klug. Die Menschen suchten zurzeit nach alternativen Möglichkeiten, um ihr Geld sicher anzulegen.

„Edelmetalle in Barren oder Münzform können eine sinnvolle Alternative zu gängigen Geldanlagen sein“, sagt Klug. Allerdings gelte es, sich im Vorfeld gründlich zu informieren und Angebote miteinander zu vergleichen. Dazu biete die 102. Pirmasenser Fachmesse, bei der Händler aus dem In- und Ausland vertreten sein werden, eine gute Möglichkeit, mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen.

Was vor dem Münzenkaufen zu beachten ist

Eine Sache betont Klug besonders: „Der Kaufpreis und der aktuelle Edelmetallpreis sollten sich nicht zu sehr unterscheiden.“ Aus seiner Erfahrung eigneten sich Edelmetall-Barren oder Feingoldmünzen ab 1/10 Unzen (3,1 Gramm) sowie Silbermünzen ab einer Unze (31,1 Gramm), als mittel- oder langfristiges Investment – allerdings nur, wenn sie nah am aktuellen Edelmetallpreis angeboten werden.

Doch nicht nur der Kauf, auch der Verkauf von Münzen ist auf der Fachmesse möglich. Weiter können mitgebrachte Exemplare auf ihren Wert geschätzt werden und D-Mark in Euro umgetauscht werden. Neben den Münzen sind es Banknoten, Medaillen, Briefmarken und Sammlerzubehör, die in der Messehalle aufgebaut werden.

Ansichtskarten aus Pirmasens

Ein ganz eigener Sammlermarkt hat sich mittlerweile rund um historische Ansichtskarten von Pirmasens entwickelt. Jedes Jahr wählt Klug eine historische Ansichtskarte mit einer Stadtansicht von Pirmasens aus. Die Nachdrucke dieser Karte sind die Eintrittskarten für die Veranstaltung. In diesem Jahr ist es eine Karte von 1912, die die Wedentreppen in Pirmasens zeigt.

Pirmasenser Stadtansichten: Die Ansichtskarte aus dem Jahr 1912 zeigt die Wedentreppen. Foto: Julia Luttenberger

Für eine Ausstellung in der Ausstellung sorgen die Burgenmodelle von Klaus Bohl aus Höheinöd. Die erste Burg hat der Hobby-Burgenbauer im vergangenen Jahr zur 100. Fachmesse gebaut, damals die Burg Lemberg. Da das Modell bei den Besuchern sehr gut ankam und Bohl Spaß am Burgenbauen hat, hat er weitere Exemplare entworfen, wie Klug berichtet.

Detailreiche Nachbauten

In diesem Jahr hat der Burgenbauer das Steinenschloss bei Thaleischweiler-Fröschen nachgebaut. Die Geschichte der Burg liege im Dunkeln, es werde davon ausgegangen, dass sie um das Jahr 1100 gebaut worden sei, erzählt Klug. Gemeinsam mit Bohl war er mehrere Mal vor Ort, um sich die Burgruine genau zu betrachten. Selbst die Felsformation, auf der die Burg steht, sei dem Original detailgetreu nachempfunden worden.

Über 500 Stunden habe Bohl am Nachbau des Steinenschlosses gearbeitet und die Burg rekonstruiert. Das Modell messe 1,50 Meter in der Länge, sei 80 Zentimeter breit und 70 Zentimeter hoch. Neben dem Steinenschloss sollen mehrere andere Nachbauten von Burgen ausgestellt werden, darunter die Burg Gräfenstein.

Die Münzfreunde Pirmasens wurden 1964 gegründet, erzählt Klug, der seit über 30 Jahren Vorsitzender des Vereins ist und davor rund 30 Jahre dessen Geschäftsführer war. Zweimal im Jahr lädt der Verein zur Messe nach Pirmasens. Ein Team aus 16 Helfern sorge für den Auf- und Abbau, erzählt Klug. Die Ansichtskarte für die 103. Messe, die im Herbst stattfinden soll, hat Klug schon ausgewählt. Wie lange es die Fachmesse in Pirmasens noch geben wird, ist unklar, erzählt Klug. Ein Nachfolger, der die Organisation von ihm übernehmen würde, sei bisher noch nicht gefunden.

Info

Am Sonntag, 26. April, findet von 9 bis 15 Uhr die 102. Fachmesse für Münzen, Medaillen, Papiergeld, Briefmarken, Ansichtskarten und Zubehör in der Messehalle Pirmasens statt.